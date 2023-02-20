Профессор Йельского университета предложил массовый суицид для пожилых людей в Японии

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20 февраля 2023, 15:35

Фото: Russian Look, Gloobal look press

В своих интервью и публичных выступлениях Юсукэ Нарита, преподаватель экономики в Йельском университете, поднимает вопрос о том, как справиться с бременем быстро стареющего населения Японии, сообщает издание «The New York Times».

«Я чувствую, что это единственное решение довольно ясно», — сказал он во время одной онлайн-новостной программы в конце 2021 года. «В конце концов, разве это не массовое самоубийство и массовое «сэппуку» пожилых людей?»

Сэппуку — это акт ритуального вскрытия брюшной полости ведущий к медленной и неминуемой смерти, который был кодексом среди обесчещенных самураев в прошлые века.

По мнению Нарита добровольно-принудительный массовый уход стариков методом сэппуки или эвтаназии позволит выйти из кризиса, который сложился в Японии из-за старения населения.

Мало известный в академических кругах в Соединенных Штатах, его крайние позиции помогли ему получить сотни тысяч последователей в социальных сетях в Японии среди разочарованной молодежи, которая считает, что их экономический прогресс сдерживается геронтократическим обществом.

Растущая группа критиков предупреждает, что популярность доктора Нариты может неоправданно повлиять на государственную политику и социальные нормы.

Учитывая низкий уровень рождаемости в Японии и высокий государственный долг , политики все больше беспокоятся о том, как финансировать растущие пенсионные обязательства Японии. Страна также столкнулась с растущим числом пожилых людей, которые страдают от деменции или умирают в одиночестве.

В письменных ответах для издания, Нарита ответил, что фразы «массовое самоубийство» и «массовое сэппуку», писал он, но они были «абстрактной метафорой» и они вырваны из контекста.

Критики опасаются, что его комментарии могут вызвать настроения, которые привели Японию к принятию закона евгеники в 1948 году, в соответствии с которым врачи принудительно стерилизовали тысячи людей с интеллектуальными нарушениями, психическими заболеваниями или генетическими расстройствами.

Шокирует или нет, но некоторые законодатели говорят, что идеи доктора Нариты открывают дверь для столь необходимых политических разговоров о пенсионной реформе и изменениях в социальном обеспечении. «Есть критика, что пожилые люди получают слишком много пенсионных денег, а молодежь поддерживает всех стариков, даже тех, кто богат», - сказал 39-летний Шун Отокита, член верхней палаты парламента от правой партии «Ниппон Ишин-но Кай».

В своих ответах по электронной почте доктор Нарита сказал, что «эвтаназия (добровольная или недобровольная) является сложной, нюансированной проблемой».

«Я не выступаю за его введение», — добавил он. «Я предсказываю, что это будет обсуждаться более широко».

Критики считают, что доктор Нарита подчеркивает бремя стареющего населения, не предлагая реалистичной политики, которая могла бы смягчить некоторые из давлений.