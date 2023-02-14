Воздушные шары повсюду в небе США

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14 февраля 2023, 16:33

Фото: pixabay

Поскольку в последние дни ВВС США сбивают все больше неопознанных объектов, эксперты предупредили, что существует «бесконечное» множество потенциальных целей, сообщает «The New York Times».

«В любой момент времени тысячи воздушных шаров» находятся над Землей, в том числе многие из них используются в Соединенных Штатах правительственными учреждениями, вооруженными силами, независимыми исследователями и любителями, сказал Пол Фетковиц, президент Kaymont Consolidated Industries, производителя высотных воздушных шаров в Мельбурне, штат Флорида.

Г-н Фетковиц и другие эксперты говорят, что эта флотилия может объяснить происхождение некоторых из тех, что Джон Кирби, представитель Совета национальной безопасности, назвал «медленно движущимися объектами на большой высоте с небольшим поперечным сечением радара», которые были сбиты над Соединенными Штатами и Канадой в последние дни.

С 4 февраля, когда Соединенные Штаты сбили большой китайский разведывательный воздушный шар, который, как сообщается, летел на высоте примерно 20 км, пересекая североамериканский континент, федеральные чиновники стремились улучшить радары и атмосферные трекеры, чтобы они могли более внимательно изучить воздушное пространство страны.

Эксперты по воздушным шарам говорят, что обновление может вызвать парализующую волну ложных тревог.

В пятницу истребители в водах над Аляской обстреляли объект размером с небольшой автомобиль, который, по словам чиновника Министерства обороны, скорее всего, был воздушным шаром. На следующий день американский F-22 атаковал цилиндрический объект над территорией Юкон в Канаде, который был меньше китайского устройства наблюдения. В воскресенье восьмиугольная конструкция с свисающими с нее струнами и без видимой полезной нагрузки была поражена над озером Гурон. Впервые он появился в Монтане за несколько дней до этого.

По словам г-на Кирби, эти три объекта представляют угрозу для гражданской авиации, но они не передают сигналы связи.

«В течение многих лет вы ничего не слышали о воздушных шарах», — сказал он. «Теперь мы ищем любой летающий объект».

Г-н Фетковиц сказал, что он обеспокоен тем, что правительственные чиновники в Вашингтоне могут не осознавать, насколько переполненным стало американское небо с высоко летящими воздушными шарами. «Существует опасение, что правая рука не знает, что делает левая», — сказал он о военной и гражданской деятельности.

Каждый год около 60 000 высоколетящих воздушных шаров запускаются только Национальной метеорологической службой, говорится в сообщении агентства. Они поднимаются в стратосферу, слой атмосферы планеты, который простирается до высоты примерно 30 миль. Воздушные шары, используемые Метеорологической службой, предназначены для подъема на 20 миль вверх - намного выше, чем высота любого из четырех объектов, обнаруженных за последние 10 дней.

Г-н Фетковиц отметил, что на Аляске, где американский истребитель сбил неопознанный летающий объект в пятницу, было больше стартовых площадок для метеозондов, чем в любом другом штате.

Воздушные шары Метеорологической службы собирают данные, которые защищают пассажирские самолеты от опасности и позволяют экспертам прогнозировать вероятное начало сильных штормов, сказал г-н Фетковиц. «Все дело в безопасности жизни», — добавил он.

Кроме того, есть НАСА, которое управляет программой из штата Техас, которая за эти годы подняла более 1 700 больших воздушных шаров на научные миссии, которые могут длиться месяцами. Воздушные шары летают до 22 миль в высоту, а полезная нагрузка весит до четырех тонн, примерно столько же, сколько у трех небольших автомобилей. Некоторые несут датчики, которые исследуют здоровье озонового слоя, который защищает живые существа от ультрафиолетовых лучей солнца.