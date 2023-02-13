Европейская популяция больших кошек находится под угрозой исчезновения

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13 февраля 2023, 15:26

© Konstantin Mikhailov, global look press

Ученые предупреждают, что, если не принять меры в ближайшее время, евразийская рысь исчезнет из Франции. Эта неуловимая дикая кошка, которая была вновь завезена в Швейцарию в 1970-х годах, переехала через французскую границу к концу десятилетия.

Но генетическое исследование, показало, что популяция рыси во Франции отчаянно нуждается в помощи, чтобы выжить, сообщает «phys.org».

«Учитывая быструю потерю генетического разнообразия, мы считаем, что эта популяция вымрет менее чем через 30 лет», — сказал Натан Хувье из Центра Афин и автор исследования. «Эта популяция срочно нуждается в новом генетическом материале, чтобы стать устойчивой».

Популяция рысей, скрытая глубоко в горах Юра, не очень известна. Наблюдения ученых оценивают ее размер максимум в 150 взрослых особей и предполагают, что они плохо связаны с более крупными и здоровыми популяциями в Германии и Швейцарии.

Ученые считают, что сочетание браконьерства, автомобильных аварий и недостаточное генетическое разнообразие приводящее к проблемам с размножением и выживанием, подавило их рост.

«Поскольку во Франции отсутствует генетический мониторинг рыси, мы считаем, что это имеет решающее значение для сохранения видов, мы взяли на себя инициативу и провели эту работу», — сказал Хувье.

Команда собрала генетические образцы в период с 2008 по 2020 год с целью определения генетического здоровья популяции рыси.

Из-за нестабильности популяции образцы были взяты у рысей, которые уже были ранены или мертвы, или осиротевшими детенышами, чтобы избежать стресса здоровых животных.

«Для нас этот метод более этичен, поскольку нет захвата и, следовательно, стресса, вызванного только для отбора проб ДНК», — пояснил Хувье.

Команде удалось получить в общей сложности 88 образцов, что составляет более половины оценочной популяции.

Эти генетические образцы сравнивались со ссылками, полученными от родительского населения из Карпатских гор.

Количество здоровых размножающихся особей, необходимых для проявления такого уровня генетического разнообразия, — составило всего около 38 особей.

В ходе исследования выяснилось, что две спаривающиеся особи из одной и той же популяции тесно связаны — чрезвычайно высок.

Существует 41% вероятность того, что две копии аллеля в его геноме были унаследованы от общего предка обоих родителей. Срочно необходим новый генетический материал, иначе популяция рухнет.

Между тем, замена рысей животными из генетически более здоровых популяций и обмен осиротевшими детенышами между центрами спасения дикой природы помогут спасти ее от генетического коллапса.