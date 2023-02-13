Из акватории Камчатки планируют поднять порядка 30 затонувших судов

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13 февраля 2023, 14:26

© Konstantin Kokoshkin, Global Look Press

Около 30 затонувших судов планируют поднять со дна в акватории Камчатки силами коммерческих организаций и при государственной поддержке в 2023 году в рамках программы «Генеральная уборка», сообщает ТАСС.

Все они определены и зафиксированы Росморречфлотом. Всего в Авачинской губе находилось 86 затонувших судов, из которых 35 подняты за 3 года реализации госпрограммы на полуострове.

Есть среди них шхуны браконьеров из азиатских и африканских стран. На Дальнем Востоке затонувшие корабли встречаются в водах рядом с Сахалином, Камчаткой, Хабаровским краем, Магаданской областью.