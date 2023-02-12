Из-за изменения климата на швейцарских горных склонах вместо снега растут кактусы

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12 февраля 2023, 17:12

© Andrei Kamenev, Global Look Press

Жители швейцарского кантона Вале привыкли видеть свои горные склоны, покрытые снегом зимой и цветы эдельвейса летом. Но по мере усиления глобального потепления они все чаще обнаруживают инвазивный вид, колонизирующий склоны – кактусы, сообщает «the guardian».

Власти говорят, что виды кактусов, принадлежащие к роду Opuntia, или опунции, размножаются в некоторых частях Вале, посягая на природные заповедники и представляя угрозу биоразнообразию.

«Любитель сухого и жаркого климата, это инвазивное и неместное растение не приветствуется в периметре прерий и сухих пастбищ национального значения», - говорится в пресс-релизе муниципалитета Полностью в долине Роны, объявляющем о кампании по выкорчевыванию в конце 2022 года.

Виды Opuntia и подобные кактусы также распространились на некоторых холмах вокруг столицы Вале, в Сьоне, где, по оценкам, растения Opuntia в настоящее время составляют 23-30% низкого растительного покрова.

Сообщалось также об их присутствии в соседних альпийских регионах, включая Тичино и Граубюнден в Швейцарии, а также в долине Аоста и Вальтеллине в Италии.

«В некоторых частях Вале, по нашим оценкам, кактусы могут занимать одну треть доступной поверхности», — говорит Янн Трипонес, биолог, который работает в кантоне Служба охраны природы Вале. Он говорит, что Опунция присутствовала в Вале, по крайней мере, с конца 18-го века, когда она была импортирована из Северной Америки.

Но власти считают, что более теплый климат в Альпах, допускающий более длительные вегетационные периоды, и уменьшающийся снежный покров могут создавать идеальные условия для их распространения.