Климатологи установили причину краха могущественной Хеттской империи

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12 февраля 2023, 15:22

© Evgeniy Kanaev, Global Look Press

Крах Хеттской империи в позднем бронзовом веке был вызван различными факторами, от войны с другими территориями до внутренних распрей. Теперь команда Корнелльского университета использовала записи о кольцах деревьев и изотопах, чтобы точно определить более вероятного виновника: три года подряд сильной засухи, сообщает «phys.org».

Хеттская империя возникла около 1650 г. до н.э. в полузасушливой центральной Анатолии, регионе, который включает в себя большую часть современной Турции. В течение следующих пяти веков хетты были одной из главных держав древнего мира, но около 1200 г. до н.э. столица в Хаттусе была заброшена, и империи не стало.

Чтобы найти объяснение широко обсуждаемого краха империи, Стерт Мэннинг, профессор искусств и наук в классической археологии, объединился с Джедом Спарксом, профессором экологии и эволюционной биологии.

Мэннинг и Спаркс объединили свои лаборатории для тщательного изучения образцов из кургана Мидас в Гордионе, искусственном 53-метровом сооружении, расположенном к западу от Анкары, Турция.

Курган содержит деревянную структуру, которая, как полагают, является погребальной камерой для родственника царя Мидаса, возможно, его отца. Но не менее важными являются можжевеловые деревья, которые растут медленно и живут веками, даже тысячелетием, которые использовались для создания структуры и содержали скрытую палеоклиматическую запись региона.

Исследователи изучили закономерности роста древесных колец с необычно узкими кольцами, вероятно, указывающими на сухие условия, в сочетании с изменениями в соотношении углерода-12 к углероду-13, зарегистрированными в кольцах, которые указывают на реакцию дерева на доступность влаги.

Их анализ обнаруживает общий переход к более сухим условиям с конца 13-го по 12-й век до нашей эры, и они связывают драматический непрерывный период сильной засухи примерно с 1198-96 гг. до н.э., плюс-минус три года, что соответствует временной шкале исчезновения хеттов.

«Ширина колец деревьев указывает на то, что происходит что-то действительно необычное, и поскольку это очень узкие кольца, это означает, что дерево изо всех сил пытается остаться в живых. В полузасушливой среде единственная правдоподобная причина, по которой это происходит, заключается в том, что там мало воды, поэтому это засуха, и это особенно серьезно, так как происходило в течение трех лет подряд.

Критически важно, что доказательства стабильных изотопов, извлеченные из древесных колец, подтверждают эту гипотезу, и мы можем установить последовательную закономерность несмотря на то, что все это было более 3 150 лет назад», - говорят исследователи.

В течение трех лет подряд засухи сотни тысяч людей, включая огромную хеттскую армию, столкнутся с голодом. Налоговая база рухнет, как и правительство. Выжившие будут вынуждены мигрировать, что является ранним примером изменения климата.

Суровые климатические явления, возможно, не были единственной причиной распада Хеттской империи, отметили исследователи. Но этот конкретный период засухи, возможно, был переломным моментом, по крайней мере, для хеттов.

«Ситуации, когда вы получаете длительные, действительно экстремальные события, подобные этому, в течение двух или трех лет, - это то, что может разрушить даже хорошо организованные, устойчивые общества», - сказал Мэннинг.

Этот вывод имеет особое значение сегодня, когда население планеты сталкивается с катастрофическим изменением климата и потеплением планеты.