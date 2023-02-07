В заповеднике «Утриш» открыт вид ракообразных, ранее неизвестный мировой науке

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7 февраля 2023, 17:26

© Maksim Konstantinov, Global Look Press

На территории заповедника «Утриш» в Краснодарском крае выявлен новый, ранее неизвестный мировой науке, вид ракообразных. Открытие сделано группой учёных из Института проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова.

Рачок назван в честь заповедника - нифаргус утришенсис Niphargus utrishensis Marin et Palatov sp.n., сообщает Минприроды России.

В заповеднике были обследованы пресноводные беспозвоночные в озёрах, ручьях, колодцах и выходах воды между слоями горных пород в расщелинах и на побережье. Учёные обнаружили около 12 видов, эндемичных для Кавказа. Для идентификации беспозвоночных проводились морфологические сравнения, выявлялся штрих-код ДНК.

По словам руководителя экспедиции, кандидата биологических наук Ивана Марина эти животные заселили нынешние места обитания не менее пяти миллионов лет назад – в конце миоцена.

«Мы считаем, что современное распространение видов определяется скорее «ростом» кавказских прибрежных горных хребтов и фрагментацией карста, происходящими последние 2-3 миллиона лет. В связи с тем, что эти животные не способны к активному расселению, эти уникальные древние генетические линии (виды) и их биотопы – подземные водные среды обитания – нуждаются в особой защите», – сказал Иван Марин.

По мнению участников экспедиции, серьезную угрозу для обитания этих уникальных ракообразных сегодня представляет истощение подземных вод.