Ученые пытаются воскресить додо спустя несколько столетий после того, как птица вымерла

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7 февраля 2023, 16:37

Фото: Pixabay/CC0 Общественное достояние

Португальские моряки обнаружили додо на острове Маврикий, который находится у восточного побережья Африки в Индийском океане, более пяти веков назад. Последний додо был убит в 1681 году, сообщает «phys.org».

Птицы, которые были крупнее индеек, были убиты для еды, а свиньи и другие животные, привезенные на остров, ели яйца додо.

Додо является ярким примером вида, который вымер, потому что мы, люди, сделали невозможным для них выживание в их родной среде обитания, считают орнитологи.

Список вымерших видов, которые генно-инженерная компания Colossal хочет вернуть к жизни, растет. В списке ученых к возвращению стоят мамонт, а также планируется возродить австралийского тилацина, или тасманийского тигра и теперь додо.

Команда планирует воссоздать мамонта следующего поколения, способного выжить в Арктике и помочь восстановить эту экосистему.

Через примерно 5 лет, ученые планируют имплантировать первые эмбрионы в суррогатных матерей слонов.

Аналогичный процесс используется с геномом тасманийского тигра, чтобы вернуть этого хищника, истребленного в начале 20-го века, на остров у юго-восточной оконечности Австралии.