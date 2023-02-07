Эксперты предлагают вести мониторинг океанических течений, влияющих на загрязнение Арктики

Мониторинг океанических течений выявит источники загрязнения Арктической зоны Российской Федерации (АЗРФ) вне региона. Такое мнение выразил директор Арктического центра стратегических исследований Северного (Арктического) федерального университета (САФУ) Александр Сабуров, сообщает ТАСС.
В частности, речь идет об обнаружении источников загрязнений, связанных с фармакологическими препаратами и их использованием, которые попадают в Арктику по течению.
Проблема утилизации промышленных отходов, накапливающихся вокруг промышленных предприятий, является для Арктики одной из основных. Из-за особенностей циркуляции воздушных масс в Арктике загрязняющие вещества, газовые и аэрозольные примеси (в том числе выделяемые фармакологическими препаратами) скапливаются в ее атмосфере.