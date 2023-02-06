Жители Стерлитамака жалуются на невыносимую вонь, лаборатории утверждают, что воздух в норме

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6 февраля 2023, 14:43 Мария Шарковская, Специальный корреспондент

Фото: pixabay

В Стерлитамаке, 4 февраля, по жалобам горожан на неприятный запах в воздухе, в городе прошло обследование проб атмосферного воздуха. Его провели специалисты территориального подразделения Минэкологии и лаборатории УГАК, сообщает «Сityopen.ru».

«По результатам мониторинга качества атмосферного воздуха превышений предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в воздухе не выявлено. Дополню, что автоматизированными станциями контроля загрязнения атмосферы, расположенными в Стерлитамаке, превышений не обнаружено. Ситуация находится под контролем ведомства», - сказал министр природопользования и экологии РБ Нияз Фазылов.

Жители были немного обескуражены такими выводами лаборатории, поскольку в городе держится едкий химический запах и голубая дымка видна невооруженным глазом.

"Сегодня дышать нечем, даже собака стала задыхаться и чихать, и кашлять", - пишет в комментариях один из местных жителей.

К сожалению, каждый день мы звоним, жалуемся, сигналим в ЕДДС, МЧС, Минэко, но ситуация не меняется. В который раз обращаемся к Главе, как к гаранту Конституции, примите меры! Город Стерлитамак задыхается от выбросов наших и соседних предприятий! При южном ветре все выбросы с Салаватгазпрома летят на наш город, покрывая его вонючим туманом с запахом нефтепродуктов. При северном ветре задыхаемся от выбросов наших заводов, особенно БСК. Мы устали кричать, устали писать, тем более комментарии удаляются!

"Еще года 2 назад Стерлитамак был нормальным для проживания городом, так не воняло!!! Сейчас же вонь стоит практически каждый день! Росприроднадзор практически бездействует, хотя Минэкологии находит превышения, но вонь и травля горожан продолжаются несмотря на то, что Следственный комитет начал проверки! Мы просим, требуем, услышать нас и прекратить беспредел, нам некуда бежать, это наш родной город!" - пишут жители на форуме «Стерлитамак, Дыши!».

А вот заводы, которые окружают Салават и Стерлитамак. А их не мало, АО «БСК» (производство «Соды» и «Каустика»), ГК «Тау Нефтехим» (производство «Синтез-Каучук» и «СНХЗ»), ООО «Газпром нефтехим Салават».

Жители требуют модернизацию производств, новые улавливающие фильтры, поскольку жизнь и здоровье человека и его право на нормальную окружающую среду защищены Конституцией России, и эти экологические права граждан Стерлитамака явно нарушаются.