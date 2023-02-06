Землетрясение магнитудой 7,8 произошло в Турции, есть погибшие и раненые

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6 февраля 2023, 13:37 Источник: https://www.kommersant.ru

Фото: pixabay

Землетрясение магнитудой 7,8 произошло на юге Турции сегодня, 6 февраля, ночью возле города Газиантеп, где проживает более 1 млн человек. Также были зафиксированы подземные толчки и афтершоки на границе с Сирией.

Сегодняшнее землетрясение (магнитуда 7,7) стало самым мощным в Турции с 1939 года. Тогда погибли почти 33 тысячи человек, около 100 тысяч были ранены, - сказал Реджеп Тайип Эрдоган.

В результате землетрясения в Турции погибли 912 человек, ранены 5 385. Прогнозировать точное количество жертв сейчас невозможно, сказал он.

В Сирии число жертв увечилось до 326 человек, пострадали более 1042, рассказали в местном Минздраве.