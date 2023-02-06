Экологические итоги недели: В Сочи распустился бамбук, цветущий один раз в 60 лет; в Нью-Йорке побит рекорд бесснежья

Аргументы Недели → Общество → Природа 13+

6 февраля 2023, 11:01 Мария Шарковская, Специальный корреспондент

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Численность амурских тигров и дальневосточных леопардов выросла более чем на 100 особей каждого вида. Теперь тигров на территории России насчитывается около 750, а численность леопардов выросла с 30 до 130 особей.



На ушедшей неделе военно-морские силы Бразилии затопили в Атлантическом океане списанный авианосец «Сан-Паулу», заполненный токсичными, в том числе асбестосодержащими отходами. Запланированное затопление произошло примерно в 350 км от побережья Бразилии на глубине около 5 тыс. м. Как пояснили в военном ведомстве, такое решение было обусловлено «рисками, связанными с буксировкой корабля и износом его корпуса». Замечу, что это очень странная позиция, учитывая экологическую обстановку в Атлантике. Судно вполне можно было разобрать на суше на металлолом, а ядовитые и токсичные отходы утилизировать.



Ученые продолжают фиксировать таяние ледников и оттаивания вечной мерзлоты из-за изменения климата. Так на прошлой неделе в США констатировали, что расположенный между снежными хребтами горы Рейнир и пиком Глейшер большой ледник Хинмана в штате Вашингтон растаял. Не только Северные Вашингтонские каскады теряют лед. Исследователи недавно обнаружили, что до половины ледников планеты могут быть потеряны к концу века.



В России проблема таяния мерзлоты стоит очень остро. Так, в прошлую пятницу в районе якутского села Черкех целое озеро ушло под землю. На дне водоема нашли уходящую глубоко под землю пещеру примерно 20 метров длиной и около шести метров высотой. Нельзя сказать, что случай необычный, такое порой происходит, в том числе и в Якутии, но в последнее время — все чаще. Как предположил один из местных жителей, из-за таяния вечной мерзлоты вода из озера могла уйти в соседний водоем, расположенный в 200 метрах. Экспедиция Сибирского отделения Российской академии наук уже выехала на место и попытается разобраться в причинах.



Тем временем в США побит новый рекорд бесснежья за всю 154-летнюю историю метеонаблюдений. В городе Нью-Йорке никогда не фиксировалось отсутствие снега в конце января. Самой поздней датой измеряемого снегопада было 29 января 1973 года. Но с началом февраля 2023 года этот рекорд был побит, и каждый новый день без снега будет добавлять дни в копилку этого антирекорда. Причина отсутствия снега – не по сезону высокие температуры. Рекорд второго места по бесснежью, был установлен в 1966 и 2000 годах, когда снег не выпадал до 20 января.



В Сочи распустился бамбук, цветущий один раз в 60 лет. Японский мадаке – один из самых крупных видов на Черноморском побережье Кавказа. Его стебли достигают 17 метров в высоту и 10 сантиметров в диаметре. В Сочинском нацпарке отмечают, что бамбук был завезён в 1964 году. То есть оборудованным плантациям около 59 лет, и это его первое цветение. После чего, ожидается плодоношение и гибель всего насаждения – такая особенность. Так что у жителей и гостей города Сочи будет возможность стать очевидцами прекрасного и одновременно драматичного редкого явления.



