Учёные считают, что белым медведям грозит вымирание

Аргументы Недели → Общество → Природа 13+

5 февраля 2023, 19:20 Мария Шарковская, Специальный корреспондент

© Tatiana Morozova, Global Look Press

Северный ледовитый океан и его моря теплеют, в летний период линия льда отступает всё дальше в высокие широты и это создаёт угрозу для выживания полярных млекопитающих, а в первую очередь страдают крупные хищники - белые медведи. Всё чаще камеры исследователей выхватывает сюжеты в конец исхудавших и истощенных зверей, лежащих на льдах и не в силах охотится.

Ещё в начале шестидесятых, прошлого столетия в советском заполярье, рядом с местами, где размещались крупные геологические партии и военные образовывались открытые свалки пищевых отходов, чем пользовались морские птицы и белые медведи. В печати и на телевидении тогда уже появились снимки этих гигантов, навещавших базы полярников и метеорологов в поисках еды. В те годы ещё не говорили о глобальном потеплении, но белые медведи искали наиболее лёгкий способ найти пропитание и человек был его источником. Что кстати пошло хищникам только во вред.

Уже в этом столетии появились сведения, о жестоком отношении человека к этим зверям. На одной из баз, на острове Врангеля, например, повар подкинул медведице кусок пищи с завернутом в ней взрывпакетом. Последствия были ужасными - зверь умирал в страшных муках. Не надо говорить, что такое поведение недостойно человека.

В полярных регионах Канады в настоящее время белые медведи стали частыми гостями в поселениях. Местные власти усыплют их, отстреливая в зверей дротики со снотворным, а затем помещают в сеть и на вертолётах переносят их в дикие места вдали от посёлков. Но, и здесь человек столкнулся с проблемой. Сначала полусонных зверей бросали в снежной пустыне и их убивали и съедали свои же сородичи. Теперь спасатели остаются с медведем до тех пор, пока тот полностью не придёт в себя. Возможно, этот способ является единственно приемлемым для защиты человеческих поселения от нашествия медведей. Во всяком случае он справедлив. Поскольку мы, по сути, захватываем места обитания этого зверя, сокращая тем самым его охотничьи угодья. Поэтому наше отношение к нему должно выстраивать справедливо, с учётом этого факта.

Сейчас по данным Международного союза охраны природы (МСОП) вся популяция полярных мишек не превышает 31 тыс. особей. Эти животные в основном обитают на островах и материковых берегах Северного ледовитого океана (точнее - его морей). Крупные популяции белых медведей обитают на российском, американском и канадском крайнем севере, а также в Гренландии и островах близ неё (принадлежит Дании) и на полярных архипелагах Норвегии.

Мало того, что человек вторгается дальше и дальше в ареал обитания этих зверей, природа сама создаёт им кризисную ситуацию, связанную с избыточным таянием арктических льдов в теплый сезон. Берусь предположить, что с такой проблемой белые медведи сталкивались не раз, поскольку Планета периодически испытывает потепление климата и нынешний период не первый и не последний.

Человек приносит куда больше страдания живой природе в результате нещадной эксплуатации её ресурсов: от промышленного лова обитателей морей, до разработок месторождений полезных ископаемых. Увеличение объёма навигации в северных морях также не идёт на пользу местной фауне. А проведение боевых стрельб из тяжёлых видов вооружения и испытание таковых в заполярье становятся причиной гибели многих особей. Так, после испытания сверхмощной водородной бомбы над архипелагом Новая земля стало причиной не только вымирания, но и ослабления физического состояния многих представителей животного мира. После того события в тундре на берегах и на островах Баренцева, и Карского морей появилось множество слепых песцов, тюленей и медведей.

Несмотря на то, что белые медведи – одиночки, ученые разделяют их на 19 или 20 субпопуляций, распространённых по всей полярной зоне обитания этих зверей. Каждая из субпопуляция отличается генетической особенностью. Например медведей, обитающих в Гренландии, исследователи разделяют на два подвида, один обитает южнее 64-й широты, другой – севернее. Вообще отмечается, что Гренландские медведи живут изолированно от других популяций их сородичей, что сказывается на их поведении, сохранении генетического фона и эволюции. Эти животные приспособились выживать в среде, в которой, казалось бы, это сделать невозможно. Они сумели значительно продлить сезон охоты и используют, как базу для добывания пищи дрейфующие льдины, которые учёные окрестили «плавающим ландшафтом». Учёные считают, что дальнейшее потепление климата приведёт к значительному сокращению численности медведей и обособлению их субпопуляций.



Сотрудник Университета Альберты профессор Эндрю Дерочер заявил: «По мере того, как климат в Арктике продолжает теплеть, мы будем наблюдать снижение численности (медведей – ред.) в сочетании с низкой иммиграцией и это приведет к возникновению генетически отличных групп белых медведей, разбросанных по всей Арктике, которые при продолжающемся потеплении будут истреблены с течением времени». И всё же не стоит столь категорично говорить о полном вымирании этих животных. Последние исследования показывают, что они вполне в состоянии адаптироваться к жизни на суше, но при этом будут приобретать другой облик – превратятся в бурых медведей.

Плюс к тому, учёные указывают, что наблюдается их миграция в сторону ледовых фронтов, то есть ближе к полюсу и это возможно позволит сохраниться белым мишкам в их привычном виде. Что касается гренландских субпопуляция белых медведей – учёные считают, что они уже сейчас находятся на грани персистенции, что в результате приведёт их к вымиранию. Однако, природа в состоянии «включать» защиту против вышеуказанного явления и это не раз наблюдалось в ходе исследований тех или иных видов обитателей Земли.

Установлено, что медведю необходимо, для поддержания пищевого баланса (и чтобы вообще – выжить), съедать хотя бы одну кольчатую нерпу в десять дней. При этом хищник должен максимально сохранять энергию, но в условиях, когда лёд всё дальше уходит от берега – это невозможно. Мишки стали охотится на материковых обитателей и на дельфинов, что зачастили в северные воды из-за их потепления. Об этом свидетельствуют американские исследователи.

В российском заполярье также складывается непростая обстановка. По данным Института проблем экологии и эволюции имени Северцова РАН ситуация осложнилась из-за аномально теплой зимы 2020 года, но сейчас она местами стабилизируется. Близ архипелагов Франца Иосифа и Новой Земли образовался устойчивый лёд, медведи переместились на припой и на дрейфующие льды, где охотятся на тюленей. Наблюдаются случаи, когда белые медведи пытаются охотиться на материке и сталкиваются со своими бурыми собратьями. Российские учёные дают более позитивный прогноз (чем американские коллеги), будущего белых медведей, отмечая их способность находить новую кормовую базу.

Заместитель директора Института проблем экологии и эволюции (ИПЭЭ) РАН Илья Мордвинцев сообщил: «За последние годы мы не видели ни одного погибшего от голода белого медведя». Но, он тут же отметил, что перемещение этих хищников на юг могут в будущем создать серьёзные проблемы для человеческих поселений, большая часть которых образуется близ разработок полезных ископаемых. Учёный заявил: «Случаев захода в поселки в Арктике белых медведей становится с каждым годом все больше и больше. Такие проблемы возникают на Новой Земле, в Ненецком округе, где достаточно активно ведется газонефтеразработка в районе поселка Варандей». Однако он тоже обеспокоен возможным вымиранием белых медведей и считает, что их спасёт только резкое похолодание. Надеюсь, Мордвинцев не имеет в виду возникновение нового ледникового, поскольку такой исход приведёт к вымиранию всего живого в заполярье. Впрочем считается, что в холодный период конца плейстоцена белые медведи жили на льдах Балтийского моря. После голоценового потепления вечные льды отступили, а вместе с ними ушли и белые мишки.

В российской Арктике находится 22 % площади ледников, уходящих в морские воды, что составляет 38 % общей фронтальной абляции, её большая часть приходится на архипелаг Земля Франца-Иосифа. В других регионах – в Канаде и на Аляске льда меньше. Кстати, российский остров Врангеля считается колыбелью белых медведей. Это ещё одна причина осудить действия повара, погубившего медведицу и её медвежонка столь изуверским способом. А российские учёные утверждают, что «остров Врангеля является настоящими яслями для маленьких медвежат и очень важно, чтобы медведицам никто не мешал вырастить и обучить своё потомство». Именно сюда приплывают сотни беременных медведиц и соответственно - появляются на свет сотни белых пушистых малышей. Кстати, остров Врангеля определён, как заповедная территория. Почему же жестокому убийству медведицы, которая была с медвежонком не была дана никакая правовая оценка? Точнее, убийцу – оправдали.

В ходе экспедиции «Умка-2022» был проведён подсчёт белых медведей на острове с помощью летающих дронов. Обнаружили 358 особей. Сложно давать позитивную оценку каким-либо инициативам, связанным с изучением белых медведей на острове Врангеля после безнаказанного жестокого убийства медведицы.

Как позитивную для нас информацию всё же стоит сообщить, что наблюдается миграция белых медведей из американских акваторий и территорий - в российские. Некоторые учёные это объясняют обычным сезонным перемещением хищников вслед за кормовой базой. Другие считают, что тому способствует более щадящий вылов рыбы и охота на тюленей у берегов Чукотки. Поэтому медведи стремятся мигрировать именно сюда. По последним данным близ российского полуострова сейчас находится до 3000 медведей, тогда как в море Бофорта – только около 900.