Плотины на реках штата Мэн влияют на популяцию лосося

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5 февраля 2023, 16:56

Фото: pixabay

Восстановление находящегося под угрозой исчезновения атлантического лосося является важным вопросом в реках штата Мэн, США.

Уже давно известно, что плотины на реках штата Мэн влияют на популяции рыб, но новое исследование, количественно оценивающее время и энергию, потерянные атлантическим лососем, остановленным плотинами, указывает на то, что структуры могут оказать еще большее влияние, чем считалось ранее, сообщает «phys.org».

Атлантический лосось возвращается в реки штата Мэн из океана каждую весну, чтобы совершить долгое, трудное плавание вверх по течению к местам своего нереста.

Когда рыбы останавливаются плотинами, они застревают в более теплых водах дольше, чем ожидалось, что может истощать жир, который они накопили для питания во время своего путешествия.

Накопленная энергия используется не только для миграции, но и для нереста.

Нерест отнимает много энергии, поэтому чем больше запасов энергии у лосося осталось после миграции и во время нереста, тем больше вероятность того, что они будут успешно размножаться.

Ученые измеряли жировые запасы рыб. Для этого они пометили рыб, а затем снова из измерили, как только они поднялись по рыбным путям плотин, которые предназначены для смягчения воздействия плотин, предоставляя маршрут обхода для мигрирующих рыб.

Ученые обнаружили, что меченая рыба задерживалась в среднем от 16 до 23 дней на плотинах и теряла от 11% до 22% своих жировых запасов, в значительной степени из-за температуры воды, а также из-за задержки во времени.

«Задержки и плохой проход на плотинах во время миграций вверх по течению были хорошо задокументированы для атлантического лосося по всему их ареалу. Мы смогли показать, что эти задержки имеют последствия», — сообщили ученые.

Ученые изучили влияние задержки только на один барьер. Тем не менее, атлантический лосось часто сталкивается с несколькими плотинами или другими барьерами на пути своих миграций.

Более того, потепление вод в результате изменения климата, вероятно, усугубит истощение энергии. Исследование предполагает, что усилия по восстановлению должны быть сосредоточены на предоставлении мигрирующему атлантическому лососю более быстрого доступа к местам обитания вверх по течению, чтобы быстрее добраться до более прохладных вод.