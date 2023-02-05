В зоопарке Торонто позволяют людям называть тараканов именами своих бывших возлюбленных

Аргументы Недели → Общество → Природа 13+

5 февраля 2023, 16:19 Источник: www.cp24.com

© Komsomolskaya Pravda, Global Look Press

Охрана дикой природы зоопарка Торонто дает людям возможность назвать таракана в честь того, кому хотят отомстить на День святого Валентина, которого затем, благополучно скормят птицам.

Чтобы назвать таракана, жители Торонто могут зайти в Интернет и выбрать «Посвятить свое пожертвование», «В честь» и заполнить пробел, чтобы указать имя по своему выбору.

Как только все будет заполнено, у людей есть возможность отправить файл с именем по электронной почте этому человеку или распечатать цифровой сертификат, чтобы доставить его лично или через курьера.

Существует минимальное пожертвование в размере 25 долларов США, которое будет сопровождаться полной благотворительной и налоговой квитанцией.