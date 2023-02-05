Полное «Снежное микролуние» можно будет наблюдать 5 февраля

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5 февраля 2023, 15:20

© Svetlana Vozmilova, Global Look Press

Полная Луна будет довольно далеко от Земли 5 февраля, что делает ее «микролуной».

Такое позиционирование делает февральскую «Снежную Луну» микролунием, полной луной, которая видна, когда Луна находится на одном из самых больших расстояний от планеты.

В астрономических терминах это называется апогеем. Февральская микролуна будет находиться на расстоянии 405 830 километров от Земли, по сравнению со средним расстоянием в 384 400 км, сообщает «live science».

Февральское полнолуние известно как Снежная Луна в американском фольклоре из-за снега, часто задерживающегося на земле в большей части Северной Америки в это время года. По данным Ассоциации туризма коренных народов Аляски, другие индейские названия февральской луны включают Голодную Луну (используемую некоторыми группами чероки в Северной Каролине) и Первую Цветочную Луну (используемую Нацией Катавба в Южной Каролине).

Луна будет находиться в созвездии Льва, рядом с самой яркой звездой в этой группе, Регулом. Луна также будет яркой и полной в ночь на 6 февраля.