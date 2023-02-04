Место битвы «Великого восстания», записанное на Розеттском камне, раскопано в Египте

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4 февраля 2023, 17:52

Крупным планом находится Розеттский камень, который включает в себя три письменных языка: древнегреческий, египетский иероглиф и демотический, Shutterstock, livescience

Археологам давно известно о Великом восстании, битве между древними египтянами и царством Птолемеев, которая длилась с 207 г. до н.э. до 184 г. до н.э., потому что она упоминается на Розеттском камне и в других исторических текстах.

Но теперь археологи, наконец, обнаружили точное место одного из сражений восстания, сообщает «live science».

Древний греко-римский промышленный город под названием Тмуис был расположен в дельте Нила на севере Египта. Раскопки были частью археологического проекта Телль Тимай, чтобы узнать больше о Thmouis и роли, которую он играл в Древнем Египте.

Раскопки выявили доказательства того, что Тмуис был «эпицентром» насильственного конфликта, но сначала исследователи не были уверены, какова именно.

Археологи раскопали остатки многочисленных зданий, которые были сожжены дотла, а также тайник с артефактами, которые включали в себя оружие, такое как камни баллиста, а также монеты и обезглавленную статую, изображающую царицу Птолемеев Арсиною II. Они также обнаружили обилие непогребенных древних человеческих останков, разбросанных по всему городу.

Период Птолемея (304 г. до н.э. до 30 г. до н.э.) был начат Птолемеем I Сотером, одним из полководцев Александра Македонского. Розеттский камень содержит указ, написанный в 196 году до нашей эры, во время правления фараона Птолемея V, когда продолжалось Великое восстание.

В Египте люди уделяют много внимания захоронению людей, поэтому то, что люди не похоронены, говорит о многом». «Все эти результаты посылали сообщение о том, что в истории было какое-то событие, и мы должны были выяснить, что это было.

«Непогребенными мертвецами могут быть греки, которые жили в Тмуисе, которые были убиты во время восстания, или они могут быть египтянами, которые погибли, защищая город», — предполагают исследователи.

Используя некоторые из артефактов, собранных с места, в том числе монеты, извлеченные из-под половиц дома, а также обнаружение заброшенного комплекса печей, где производилась керамика, археологи могли лучше определить период времени битвы, основываясь на том, когда монеты были отчеканены.

В комплексе печей археологи были удивлены, обнаружив останки человека внутри печи с торчащими ногами.

Вполне возможно, что он заполз в печь, чтобы попытаться спрятаться во время атаки.

Исторические тексты также подтверждают, что печи были закрыты в конце раннего периода Птолемея, когда египтяне безуспешно пытались освободиться от правления Птолемеев во время Великого восстания.

«Доказательства конфликта и разрушений на севере Тмуиса однозначны, и время вполне определено... и, таким образом, совпадает с Великим восстанием», — пишут авторы исследования.