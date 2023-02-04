Большой ледник недалеко от Сиэтла «полностью исчез»

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4 февраля 2023, 15:30

© Serguei Fomine, globallookpress

Расположенный между снежными хребтами горы Рейнир и пиком Глейшер, большой ледник в штате Вашингтон растаял, сообщает «Аccuweather».

На этом участке горного хребта в Вашингтонских каскадах к востоку от Сиэтла изменение климата нанесло последний удар по леднику Хинмана, крупнейшему в регионе, по словам Маури Пелто, гляциолога из колледжа Николса.

Не только Северные каскады теряют лед. Исследователи недавно обнаружили, что до половины ледников планеты могут быть потеряны к концу века.

Чтобы нарисовать картину отступления Хинмана, эксперты говорят, что неофициально названное «озеро Хинман» заменило бывший ледник, который содержит следы реликтовых ледяных масс.

«Он полностью исчез. Это был самый большой ледник в этой части горного хребта — он был исключительным», — сказал Пелто.

В самые теплые и сухие периоды Хинман питал реку Скайкомиш значительным количеством прохладного ледникового стока. Но по мере продвижения климатического кризиса поток значительно сократился. Это отразиться на популяции лосося, а также других водных видов.

Снижение летнего стока с ледников и потепление пресной воды снижает качество жизни не только лососей, но и людей, которые полагаются на реку, говорят эксперты. С 1950-х годов первичные ледники, которые питают бассейн реки Скайкомиш, потеряли около 55% своей площади поверхности. В прошлом году Пелто и его команда измерили, что ледник Колумбия сократился по площади на 25%, Фосс на 70%, Линч на 40% и Хинман на 95%.