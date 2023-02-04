ВМС Бразилии затопили в Атлантике списанный авианосец с токсичными отходами

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4 февраля 2023, 14:29

Фото: соцсети

Военно-морские силы Бразилии затопили в Атлантическом океане списанный авианосец «Сан-Паулу», заполненный токсичными, в том числе асбестосодержащими отходами, сообщает ТАСС.

Запланированное затопление произошло примерно в 350 км от побережья Бразилии на глубине около 5 тыс. м. Как пояснили в военном ведомстве, такое решение было обусловлено «рисками, связанными с буксировкой корабля и износом его корпуса».

После выведения из эксплуатации «Сан-Паулу» в 2021 году был продан турецкой компании Sok Denizcilik за $1,9 млн для разборки его на металлом.

Летом 2022 года его стали отбуксировывать в Турцию, однако турецкие власти отказались принимать судно. Авианосец вновь был возвращен к берегам Бразилии и провел несколько месяцев в территориальных водах.