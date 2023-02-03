В районе якутского села Черкех озеро ушло под землю

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3 февраля 2023, 19:12

Фото: соцсети

Специалисты Института мерзлотоведения Сибирского отделения Российской академии наук (РАН) снарядили экспедицию, которая постарается разобраться в причинах этого явления, сообщает «Лента.ру».

«Нельзя сказать, что случай необычный. Такое порой происходит, в том числе и в Якутии, но в последнее время — все чаще», — заявил ЯСИА научный сотрудник лаборатории подземных вод и геохимии криолитозоны Леонид Гагарин.

Возможно, озеро имеет карстовое происхождение.

На дне водоема нашли уходящую глубоко под землю пещеру примерно 20 метров длиной и пять-шесть метров высотой. Как предположил один из местных жителей, из-за таяния вечной мерзлоты вода из озера могла уйти в соседний водоем, расположенный в 200 метрах.