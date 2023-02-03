Британские бабочки исчезают почти из половины мест, где они когда-то обитали

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3 февраля 2023, 17:47

© Nikolay Gyngazov, Global Look Press

Согласно исследованию, виды бабочек исчезли почти из половины мест, где они когда-то летали в Великобритании с 1976 года.

Распространение 58 местных видов сократилось на 42%, поскольку бабочки исчезают из городов, полей и лесов. Те, которые встречаются только в определенных местах обитания, таких как водно-болотные угодья или меловые луга, показали еще худшие результаты, сократившись в распространении на 68%.

Ученые из Организации по сохранению бабочек, которые подготовили свой отчет о состоянии бабочек Великобритании в 2022 году из почти 23 миллионов записей бабочек, заявили, что необходимо «массовое изменение шага», чтобы обратить вспять то, что они назвали катастрофическим сокращением популяций насекомых, пишет «the guardian».

В докладе показано, что многие из наиболее исчезающих видов были возрождены целенаправленными действиями по сохранению или успешно реинтродуцированы в определенных местах, но бабочки и другие летающие насекомые продолжают исчезать из большей части Великобритании.

Общая цифра снижения численности бабочек составляет относительно скромные 6%, но эта средняя цифра получена из данных, собранных из заповедников и богатых природой ландшафтов, которые маскируют более широкие сокращения популяции.

Британские бабочки на сегодняшний день являются лучшей, наиболее всесторонне контролируемой группой насекомых в любой точке мира. Бабочки выполняют эту действительно важную роль в качестве индикатора для тысяч других видов и общего состояния нашей окружающей среды. Этот доклад является очень мрачным чтением на этом фоне.

Мы полностью зависим от мира природы в плане питания, воды и чистого воздуха. Нам нужны быстрые и эффективные действия в этом направлении. Сокращение бабочек, которое мы видели в нашей собственной жизни, шокирует, и мы больше не можем стоять в стороне и смотреть, как разрушается биоразнообразие Великобритании, - считает Джули Уильямс, исполнительный директор Butterfly Conservation.