Правда ли, что левое полушарие мозга отвечает за логику, а правое — за креативность

Общество → Природа

3 февраля 2023, 16:30 Источник: https://nauka.tass.ru

© Roman Denisov, Роман Денисов, Global Look Press

Много лет теория воспринималось почти как аксиома: левое полушарие головного мозга отвечает за логику, а правое — за эмоции. Считалось, что у творческого человека доминирует правое полушарие, а у политиков и менеджеров — левое, сообщает ТАСС.

Представления о различиях двух половин тела известны с древности. Вероятно, хотя бы отчасти они появились из-за того, что люди, как правило, либо правши, либо левши. Мозг в этих рассуждениях занял центральное место в конце XVIII века, вытеснив душу. Одним из первых, кто отводил ключевую роль нервной системе, был френолог Франц Йозеф Галль. Он думал, что мозг состоит из специализированных частей и что эти части дублируются в полушариях.

К середине XIX века стало ясно, что полушария все же не одинаковые. Как заметил врач и анатом Поль Брока, нарушения речи — афазия — возникают у пациентов с повреждениями на левой стороне. Брока считал, что именно левое полушарие отличает людей от зверей, одни расы — от других, а чем менее симметричны половины мозга, тем совершеннее вид и отдельная особь.

Во второй половине XX века работу полушарий по отдельности прояснили исследования Роджера Сперри — за них ему позже присудят Нобелевскую премию — и нейропсихолога Майкла Газзаниги. Они проверяли эпилептиков, которым для предотвращения припадков рассекли мозолистое тело — перемычку между полушариями.

Результаты экспериментов подтверждали, что левая половина отвечает за речевые функции, а правая — за невербальные и за эмоции.

Еще в XIX веке обрело популярность представление, согласно которому полушария дополняют друг друга. Некоторые истолковали в том же ключе работы Сперри и Газзаниги. Один из самых известных примеров — вышедшая в 1979 году книга Drawing on the Right Side of the Brain. В ней преподаватель истории искусств и рисования Бетти Эдвардс утверждала, что за творческие способности отвечает правое полушарие.

На самом деле с любой способностью связаны разные области мозга, которые могут располагаться как в левом, так и в правом полушарии. Кое-какие функции, например те, что затрагивают язык и речь, вправду сильнее зависят от одного полушария, но и второе обычно не бездействует. Если судить только по повреждениям мозга, то это не всегда заметно, ведь какие-то из них сказываются заметнее других.

Что творческая деятельность связана с обоими полушариями, известно из задокументированных случаев повреждения мозга у художников и скульпторов. Независимо от того, какое полушарие было затронуто и что послужило причиной (травма, опухоль, кровоизлияние и т.д.), их умения и даже стиль сохранились.

Писателей же, то есть тех, кому нужен главным образом язык, повреждения слева могут лишить способностей.

Похоже, у людей в принципе не преобладает то или другое полушарие. В 2013 году исследователи из Университета Юты проанализировали результаты функциональной магнитно-резонансной томографии более чем 1 тыс. человек.

Грубо говоря, этот метод позволяет понаблюдать за мозгом в действии. Данные указывали на то, что латерализация — "сторонность" — присуща отдельным сетям, узлам, связям, но сети ни слева, ни справа не доминируют. Впрочем, в том, как устроен и работает мозг, до сих пор остается много неясного.



Полушария головного мозга не дублируют друг друга, но, судя по всему, среди них нет ведущего, а для мышления и творчества нужны оба. Вообще, рассуждать о полушариях не очень-то продуктивно. Мозг — это не просто две половинки, а сложнейший объект, но о его структуре и функционировании пока известно намного меньше, чем хотелось бы.