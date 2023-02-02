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Зоолог Ос Арутюнян: Любое животное, впадающее в спячку, может «предсказывать» приближение весны

, 17:58 Источник: Радио Sputnik

В интервью радио Sputnik зоолог, популяризатор науки, телеведущий Ос Арутюнян рассказал, можно ли по поведению животного определить, когда закончится зима и наступит весна.
 
По его мнению, абсолютно любое животное, впадающее в спячку и потом просыпающееся из нее, может «предсказывать» приход весны. В России это медведь, который периодически просыпается в конце зимы и выходит из берлоги с появлением весенней оттепели. И пчелы, «когда пчелы начинают летать вокруг ульев, однозначно пришла весна».

Можно ожидать приход весны и по народным приметам, так например, «во время праздника Сретение, 15 февраля, по погоде можно судить, насколько быстро наступит весна. Если в этот день холодно, то зима будет еще долго, а если тепло, то будет ранняя весна» Конечно, все народные приметы очень условны.

При этом самыми точными показателями завершения зимы являются продолжительность дня и повышение температуры воздуха.


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