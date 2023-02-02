В Нью-Йорке побит рекорд бесснежья

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2 февраля 2023, 14:38

Фото: соцсети

За всю 154-летнюю историю метеонаблюдений в Нью-Йорке в городе никогда не отмечалось отсутствие снега в конце января, сообщает «Метеовести».

Самой поздней датой измеряемого снегопада с количеством снега более 2,5 мм было 29 января 1973 года.

Но с началом февраля этот рекорд был побит, и каждый новый день без снега будет добавлять дни в копилку этого антирекорда.

При этом нельзя пожаловаться на отсутствие осадков, их даже больше, чем положено. Общее количество осадков и в декабре, и в январе было на 25–50 мм выше среднего, но подавляющее большинство из них выпало в виде дождя.

Причина отсутствия снега – не по сезону высокие температуры.

По состоянию на воскресенье, 29 января, бесснежный период в Нью-Йорке составляет 328 дней.

Рекорд второго места по бесснежью, был установлен в 1966 и 2000 годах, когда снег не выпадал до 20 января.