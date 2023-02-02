Численность амурских тигров в России выросла на 150 особей, а дальневосточных леопардов на 100

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2 февраля 2023, 14:18

Фото: pixabay

Меры по защите редких животных привели к росту численности краснокнижных амурских тигров на 150 особей и дальневосточных леопардов на 100 особей, сообщает ТАСС.

Очень успешно осуществляется программа по сохранению амурского тигра, за последние годы численность попавших в видеокамеры и фотоловушки увеличилась на 150 особей и составляют около 750 тигров.

Самое главное - жесткая система охраны, закон об ужесточении ответственности за браконьерство на краснокнижных животных привел к очевидным результатам.

Кроме того, успешно выполняется программа по сохранению дальневосточных леопардов, численность которых выросла за последние годы с 30 до 130 особей. Но появилась другая проблема - им стало тесно.

Поэтому мы уже в 2023 году открываем второй нацпарк севернее Владивостока. Он называется «Уссурийский», и в конце года перевезем туда несколько особей, чтобы они там жили. Там есть копытные, есть питание, все предусмотрено.