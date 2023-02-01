Валерий Федоров: в недрах капитализма постоянно генерируются идеи обогащения одних за счет других

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1 февраля 2023, 18:44

Фото: pixabay

Кандидат географических наук, ведущий научный сотрудник МГУ им. М.В. Ломоносова, автор современной «Солярной теории климата» Валерий Михайлович Федоров высказал свое веское слово по поводу всего сказанного в Давосе эксклюзивно газете «АН».

«В недрах капитализма постоянно генерируются идеи обогащения одних за счет других. Это связано с природой этого строя.

Межправительственная организация по климату (МГЭИК) – это организация, которая у меня не пользуется доверием. От слова совсем. Собственно, ее основной задачей является определение влияния человеческой деятельности на климат. Она создана для оценки риска изменения климата, вызванного техногенными факторами. Судя по всему, эта организация создает «научные» обоснования для продвижения выгодного Западу проекта по спасению мира от глобального потепления, связанного, как это следует из ее докладов с деятельностью человека. На основе заблуждений о необходимости спасения мира (вспомните Грету Тунберг) создается рынок и новый товар – углеродная единица – что представляет собой немалую денежную выгоду исключительно для международных финансистов, как наших, так не наших. Понятно, ради чего мы боремся с климатом?

В эколого-климатической области задел был создан борьбой с озоновыми «дырами». Результатом ее был Монреальский протокол (1989 г.) и обогащение фирмы Дюпон. Напомним, что в этой идее также декларировалось спасение мира от ультрафиолетового излучения из-за разрушения озонового слоя фреонами. В результате замены одних хладагентов на другие производимые (и не содержащие фреоны) Дюпоном, он стал единственным выгодополучателем этой плодотворной идеи. Теперь известно, что озоновые «дыры» естественным образом возникают и исчезают».

Валерий Михайлович добавил: «На основе накопленного опыта Западом была выдвинута новая идея, которая была основана на предположении некоторых ученых (в том числе М.И. Будыко), о возможности влияния деятельности человека на климат.

Схема была проста. Запад переходит на «зеленую» энергетику (попытка в 2021 году прошла не очень удачно) и утверждая, что антропогенный СО2 угрожает миру, вводит санкции (углеродный налог) на те товары, которые имеют углеродный след.

Смешно, потому что если подышать на товар, то след уже возникнет. Таким образом, уже на ровном месте Запад делает деньги при помощи введения всего человечества в заблуждение относительно причин изменения климата. Поскольку никто не хочет оставаться в стороне от спасения мира от глобального потепления, то все страны легко вовлекаются в этот процесс.

К тому же активная пропаганда, «научное» прикрытие (для этого в 1988 г. была создана Межправительственная группа экспертов по изменению климата – IPCC), «зеленые» кредиты и гранты, цензура в научных журналах и т.д. В общем, идею, основанную на предположениях, пока удается глобально капитализировать в ближайшей перспективе. Нынешнее поколение живет в условиях именно таких представлений, которые включены в программы ВУЗов и, вероятно, в школьные программы.

Следствием этого и является масштабное проникновение представлений о ведущей роли деятельности человека в изменении глобального климата. Еще один момент в этой теме связан с авторитетом ООН, под эгидой которой действует Межправительственная группа экспертов по изменению климата. Отчасти поэтому ложные представления МГЭИК распространяются во все стороны даже быстрее чем NATO распространяется на восток».

Он также заявил: «Это, как уже отмечалось направлено на ограничение использования наших ископаемых энергоресурсов и сдерживание экономического развития, с одной стороны. И создания нового рынка и нового товара (углеродная единица) для обогащения Запада и его энергетического суверенитета, с другой».

И ещё Фёдоров отметил: «Запад себя не сейчас, ни в будущем не сможет обеспечить углеводородами потому, что у них их просто нет. В этом плане они всегда будут от кого-то зависеть. Не от нас, так от других. А они не хотят быть в энергетической зависимости и это понятно. Поэтому и переходят на «зеленую» энергетику, отходя при этом от здравых расчетов и здравого смысла и далее по схеме, которая проста (немного раньше про нее говорил). Запад теряет здравый смысл, потому что ослеплен желанием освободиться от энергетической зависимости и жаждой обогащения от торговли воздухом на созданном ими же рынке».

Он к тому же пояснил: «А что касается изменения климата, то основная причина связана с уменьшением наклона оси. При уменьшении наклона больше солнечной радиации поступает в экваториальную область (то есть в печку подбрасываются дрова), и меньше в холодные, полярные районы. Возрастает меридиональный градиент инсоляции и усиливается интенсивность переноса радиационного тепла из экваториальной области в полярные районы. Этот перенос осуществляется водными (морские течения) и воздушными массами. Что происходит дальше, например в атмосфере. Теплые воздушные массы приходят в высокие широты и там становится теплее, повышается температура. При повышении температуры усиливается испарение и повышается содержание водяного пара в атмосфере. Следствием этого является усиление парникового эффекта и появление дополнительного тепла, которое вновь является причиной увеличения испарения и еще большего усиления парникового эффекта. Многократно повторяясь эти процессы формируют механизм усиления потепления климата, что мы сейчас и наблюдаем».

Не так давно на Московской товарной бирже прошли первые торги углеродными единицами. Было продано 20 у.е. (обозначение напоминает лихие 90-е) по 900 рублей каждая. Чтобы биржа существовала, необходимо то, что можно продавать и покупать. И биржа (финансисты ей владеющие) и с покупки, и с продажи получают проценты. Углеродные единицы, которые имеют стоимость, хотя их производство не требует затрат стал новым товаром, на котором можно делать деньги. Для этого Западом и создавалась концепция антропогенного влияния на климат. Затем все страны получили приглашение спасти мир, от которого невозможно отказаться. Кто не хочет спасти мир? Так весь мир был вовлечен в рынок и углеродные единицы стараниями коллективного Запада, которые начинают приобретать мировое значение.

И в заключении, Валерий Михайлович подытожил: «Концепция «зеленого» энергоперехода выгодна коллективному западу для, во-первых, организации нового рынка или «производства» для дальнейшего обогащения. Во-вторых, для ограничения экономического роста стран обладающих большими запасами ископаемых энергоресурсов. В-третьих, для обеспечения собственного энергетического суверенитета. Вот и все».

Читать полностью: На сборище в Давосе Запад снова обсуждал пути закабаления мира посредством развития «углеродной повестки»