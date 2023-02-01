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Ученые зафиксировали самую продолжительную грозу в Арктике

, 17:07 Источник: https://www.aari.ru

Ученые зафиксировали самую продолжительную грозу в Арктике
© MOD Russia, Global look press

Ученые Арктического и антарктического научно-исследовательского института в 2022 году зафиксировали самую продолжительную за всю историю наблюдений грозу в высокоширотной Арктике.
Длительность природного явления составила 55 минут. Данные зафиксированы в июле прошлого года на крупнейшей российской гидрометеорологической обсерватории Ледовая база Мыс Баранова на Северной Земле.

Несвойственные для высокоширотной Арктики грозовые явления фиксируются в последние несколько лет. Первые официальные данные о грозе в этом регионе отмечены в июне 2019 года на острове Большевик - тогда гроза длилась 40 минут. В 2021 году ученые наблюдали атмосферное явление дважды – в конце июня и начале июля; длительность грозы составила 40 и 25 минут соответственно. В 2022 году грозовой период был наибольшим за всю историю наблюдений.

Атмосферные явления на планете за последние 30 лет наблюдений претерпевают существенные трансформации. И тот факт, что грозовые облака добрались до высоких широт Арктики, является очередным свидетельством об изменениях циркуляции атмосферы.

В качестве основных причин можно назвать потепление климата в Арктике, что привело к появлению слоисто-дождевых (лат. Nimbostratus, Ns) и мощных кучевых облаков (Cumulus congestus), характерных для средних и южных широт. Именно эти облачные образования играют ключевую роль в процессе формирования грозового облака, отмечают ученые.

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