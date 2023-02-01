Редкая зеленая комета пронесется мимо Земли сегодня вечером

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1 февраля 2023, 14:31

Фото: NASA/MSFC/Аарон Кингери, livescience

Сегодня вечером (1 февраля) зеленая комета C/2022 E3 ZTF приблизится к Земле. Комета с зеленоватым свечением не приближалась к Земле с эпохи неандертальцев.

Комета будет находиться в пределах 42,8 миллиона километров от нашей планеты, ее последнее сближение с Землей было примерно 50 000 лет назад, сообщает «live science».

В ночном небе комета пройдет между орбитами Марса и Земли в течение следующих нескольких ночей, путешествуя со скоростью около 207 000 км / час.

Зрители в Северном полушарии, которые имеют четкое представление о ночном небе вдали от значительного светового загрязнения, смогут обнаружить комету без телескопа недалеко от Полярной звезды.

Чтобы увидеть комету, посмотрите на небо между Большой Медведицей и Полярной звездой.

Цвет этой кометы зависит от состава ее газа. В случае кометы C/2022 E3 часть этого газа содержит двухатомный углерод, молекулу, состоящую из двух расплавленных атомов углерода и при ультрафиолетовом излучении, они светятся зеленым цветом.