Россельхознадзор не выявил птичий грипп у погибших на Каспии тюленей

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31 января 2023, 14:00

© Konstantin Mikhailov, global look press

Ученые продолжают разбираться в причинах массовой гибели тюленей в Каспийском море. Одной из версий был птичий грипп, но, судя по всему, и она отметена в сторону.

Россельхознадзором был проанализирован патматериал методом ПЦР на наличие вирусов гриппа типа А и подтипа Н5, бешенства, адено-, парво-, морбили-, каприпокс- и ортопоксвирусов, SARS-CoV-2, а также бактерий-возбудителей пастереллеза, микоплазмоза, клостридиоза, хламидиоза и бруцеллеза. В результате исследований полностью исключены перечисленные заболевания, способные протекать в форме эпизоотий и вызывать гибель животных и птиц, сообщает ТАСС.

Мертвых животных находят до сих пор. По последней информации, их уже больше 2,5 тысячи. Обследуют дагестанское побережье Каспийского моря от Кизлярского залива на севере до устья Самура на юге — это более 320 километров.

По словам эксперта, мертвых животных находят каждый год, примерно в ноябре-декабре и проблему нужно решать комплексно, с участием Минприроды. Это позволит предотвратить массовую гибель краснокнижных особей.