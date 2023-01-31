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Мишустин попросил главу Росатома держать на особом контроле вопросы экологии

, 13:35

Мишустин попросил главу Росатома держать на особом контроле вопросы экологии
© Komsomolskaya Pravda, Global Look Press

Премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече с гендиректором Росатома Алексеем Лихачевым попросил его держать на особом контроле вопросы экологической безопасности, сообщает ТАСС.

В частности, госкорпорация и подведомственный ей Федеральный экологический оператор занимаются ликвидацией отходов объектов накопленного вреда, в том числе полигона «Красный бор» в Ленинградской области и Байкальского целлюлозно-бумажного комбината в Иркутской области.

«Тема экологии - очень важная, чувствительная для людей. Все хотят жить в комфортном, благоприятном и, главное, чистом для здоровья месте», - подчеркнул Мишустин. А поддержание экологической безопасности является одной из ключевых задач в РФ.

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