Борис Шерстюков: переход на низкоуглеродную экономику потребует инвестирования более 1 трлн долл. до 2030 года

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30 января 2023, 15:12

Фото: pixabay

Российские учёные высказали своё мнение о развёрнутой Западом концепции «углеродного следа» и назвали её ангажированной, «чистой воды» политикой и не имеющей ничего общего с климатической наукой.

Борис Георгиевич Шерстюков, доктор географических наук. Зав. лабораторией исследования последствий изменения климата. Всероссийский НИИ гидрометеорологической информации - Мировой центр данных пояснил газете «АН»: «Перейдет ли мир на низкоуглеродную экономику или нет – вопрос политический, а поможет это остановить изменения климата или нет – это нерешенный вопрос науки. Не существует доказательств того, что выбросы углекислого газа в атмосферу при сжигании углеводородов привели к наблюдаемому глобальному потеплению. Есть только предположения.

Колебания являются основным свойством климата, которые всегда были и будут, пока существует Солнечная система. Не являются исключением и те изменения (колебания) климата, которые наблюдаются сегодня. Доля участия человека в этих изменениях еще не определена. Выбор зеленого перехода – это политическое решение, при выборе которого учитывалась не столько научная сторона этого вопроса, сколько политическая. Но практическое воплощение этого решения осложняется экономикой. По некоторым оценкам, для крупных стран переход на низкоуглеродную экономику потребует инвестирования более 1 трлн долл. до 2030 года.

Читать полностью: на сборище в Давосе Запад снова обсуждал пути закабаления мира посредством развития «углеродной повестки»