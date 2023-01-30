Нижегородская область стала первой по количеству экопунктов по приему вторсырья за деньги

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30 января 2023, 14:43

Фото: Евгений Катышев, wikimedia.org

Нижегородская, Белгородская, Свердловская, Воронежская области оказались лидерами по числу созданных экопунктов, где можно сдать за вознаграждение вторичное сырье и отходы на переработку, сообщает ТАСС.

В 35 регионах в России есть специализированные экопункты по приему различных фракций вторичных материальных ресурсов, в которых население может получить вознаграждение за сданные отходы.

В них можно сдать пластик, бумагу с картоном, металл и стекло. Какие-то пункты принимают и другие отходы - бытовую технику, мебель, пленку, спил растений, текстиль и опасные отходы. После попадания в пункты отходы направляются на переработку. Работа экопунктов отвечает принципам экономики замкнутого цикла, когда отходы становятся сырьем, запускается множество экономических процессов, вплоть до производства новых товаров.