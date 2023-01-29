Самое большое бронзовое зеркало и самый большой железный меч «дако» были обнаружены в Японии на кургане Томио Маруяма

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29 января 2023, 18:05

Фото: Кано Санраку. Раздвижная дверь с изображением цветущей сливы, начало 17-го века, ru.wikipedia.org

Эксперты говорят, что двойные открытия из кургана Томио Маруяма можно классифицировать как национальные сокровища, а зеркало в форме щита является первым в своем роде, сообщает «Аrkeonews».

2,3-метровый меч с извилистым клинком также является самым большим железным мечом, изготовленным в тот период в Восточной Азии.

Узорчатая поверхность зеркала несет в себе дизайн двух более распространенных зеркал «дарью», отличающихся своим дизайном, основанным на воображаемых существах, которые были найдены в основном в западной Японии.

Зеркало в форме щита составляет 64 см в длину, и около 31 см в ширину и весит 5,7 килограмма. Как правило, бронзовые зеркала, которые находят на археологических раскопках, округлые, но это щитообразное.

Меч является самым старым из мечей дако, отличающимся волнистыми, змееподобными формами, которые и дают начало их названию. В качестве погребальных артефактов по всей Японии было обнаружено более 80 других мечей дако.

Последний меч имеет отметины в виде ножен и рукоятки, и вместе его длина составляет 2,6 метра, что более чем доминирует над последним самым длинным мечом дако.

«Эти открытия указывают на то, что технологии периода Кофун (300-710 гг. н.э.) выходят за рамки того, что было задумано, и они являются шедеврами в металлообработке того периода», - сказал Косаку Окабаяси, заместитель директора Археологического института префектуры Нара в Касихаре.

Зеркало и щиты считаются инструментами для защиты умерших от злых духов. Считается, что меч был увеличен, чтобы увеличить его силу, а возможность его использования в качестве боевого инструмента низка, говорят исследователи.

Считается, что курган Томио Маруяма диаметром 109 м, самый большой в Японии и датируемый концом 4-го века, принадлежал значительному человеку, который поддерживал правителей Ямато в то время.

Считается, что погребальная камера, где были сделаны открытия, принадлежала кому-то, близкому к этому человеку, по словам Наохиро Тоёсимы, профессора археологии в Университете Нара. Он также сказал, что ритуальный меч и зеркало в форме щита могут указывать на то, что человек был вовлечен в военные и ритуальные дела.