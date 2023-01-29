У берегов Камчатки высота волн достигает 10 метров

В акваториях Тихого океана, Охотского и Берингова морей действует штормовое предупреждение, сообщает «Метеовести».
Мощный циклон, обрушившийся на Камчатку, сопровождается интенсивными зарядами снега, штормовым ветром и метелью с ухудшением видимости до нескольких 500–1500 метров. Скорость ветра местами в порывах уже достигает 24–27 м/с.
В районе Алеутского муниципального округа, где скорость ветра по модельным оценкам может достигать 35–40 м/с, высота волн достигает опасных значений – 8–10 метров.
При этом шторм распространяется на северо-восточное побережье Камчатки, а именно – Карагинский и Олюторский муниципальные районы, а также – западную акваторию Берингова моря.