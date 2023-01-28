Климатические переломные моменты в Амазонке и Тибете взаимосвязаны

Аргументы Недели → Общество → Природа 13+

28 января 2023, 15:24

Фото: pixabay

Экстремальные климатические явления в тропических лесах Амазонки напрямую влияют на климат на Тибетском нагорье, заявили ученые, предупредив, что гималайский регион, имеющий решающее значение для водной безопасности миллионов людей, близок к потенциально катастрофическому «переломному моменту», сообщает «phys.org».

Повышение глобальных температур подталкивает важнейшие экосистемы и целые регионы к часто необратимым изменениям.

Уязвимые районы включают таяние полярных ледяных щитов, которое может вызвать повышение уровня моря, а также бассейн Амазонки, где тропические леса рискуют превратиться в саванну.

Климатические изменения в бассейне Амазонки оказывают влияние на Тибетское нагорье на расстоянии 20 000 километров, сообщили ученые из Китая, Европы и Израиля.

«Мы были удивлены, увидев, насколько сильно экстремальные климатические явления в Амазонке связаны с экстремальными климатическими явлениями в Тибете», - сказал соавтор Юрген Куртс из Потсдамского института исследований воздействия на климат.

Исследователи использовали глобальные данные о температуре поверхности за последние 40 лет, чтобы наметить путь климатических связей. Они простирались от Южной Америки до Южной Африки, далее на Ближний Восток и, наконец, до Тибетского нагорья.

В своем исследовании ученые затем использовали компьютерное моделирование, чтобы отследить, как глобальное потепление может изменить эти дальние соединения до 2100 года.

Они обнаружили, что когда в Амазонке становится теплее, температура также повышается в Тибете. Но когда дожди усиливаются в южноамериканских тропических лесах, снегопад уменьшается в Гималайском регионе, иногда называемом «третьим полюсом».

Используя данные о снежном покрове, ученые также обнаружили то, что, по их словам, является ранним предупреждением о том, что Тибетское нагорье приближается к переломному моменту с 2008 года.

Тибетское нагорье обеспечивает значительную часть потребностей в воде почти двух миллиардов человек в Южной Азии, Юго-Восточной Азии и Китае.

Другое прошлогоднее исследование показало, что изменение климата может истощить наземные запасы воды над Тибетским нагорьем, что в конечном итоге может угрожать доступности воды вниз по течению.

Другие исследования показали тенденцию к потеплению в последние десятилетия в регионе, который, как и арктический регион, нагревается в два-три раза быстрее, чем в среднем по миру.