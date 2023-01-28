Ученые предложили новый индикатор загрязненности Черного моря пластиком

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28 января 2023, 14:43

© Ilya Galakhov, Global Look Press

Российским и индийским ученым в совместной работе удалось определить, как долго пластик находится в Черном море. Специалисты обнаружили, что один из видов зеленых водорослей подходит в качестве индикатора загрязненности полимерными отходами в морской воде, сообщает «РИА Новости».

«Задача определения «возраста» того пластика, который мы обнаруживаем в море, очень сложна, и пока не найдено ее решения. Наша изначальная идея как раз и заключалась в том, чтобы исследовать связь между продолжительностью пребывания пластика в море и степенью его биологического обрастания, и сделать это именно для нашего региона — прибрежных черноморских вод», — пояснил руководитель отдела планктона ФИЦ ИнБЮМ кандидат биологических наук Владимир Муханов.

«Часами - индикаторами», способными показать время нахождения конкретного фрагмента пластика в водах Черного моря, стала зеленая водоросль Phycopeltis arundinacea, найденная российскими и индийскими учеными на поверхности пластика.

Эта водоросль была обнаружена в Черном море полтора десятка лет назад.

Тем не менее еще предстоит провести более глубокие исследования встречаемости этой водоросли в черноморских водах, особенностей ее биологии и экологии, скорости роста на разных полимерах, прежде чем можно будет с уверенностью говорить о его пригодности в качестве "хронометра" пластикового загрязнения моря, отмечают ученые.