Вулкан Эбеко на Курилах выбросил пепел на высоту 3 км

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28 января 2023, 14:26

Фото: соцсети

Вулканологи зафиксировали на вулкане Эбеко на острове Парамушир Большой Курильской гряды (Сахалинская область) пепловый выброс высотой 3 км, сообщает ТАСС.

Шлейф пепла распространился в северном направлении на расстояние до 5 км. По информации ЕДДС, в городе Северо-Курильске пеплопад не наблюдался. Запах сероводорода не ощущался. «Угрозы для жизнедеятельности населения нет», — говорится в сообщении ГУ МЧС России.

Действующий вулкан высотой 1156 метров, расположенный в 6 км от Северо-Курильска на острове Парамушир. Один из наиболее активных вулканов Большой Курильской гряды.