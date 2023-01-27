Пять впечатляющих воронок от кратеров подчеркивают непростую историю нашей планеты

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27 января 2023, 16:49

© Dmitry Chasovitin, Global Look Press

Ударные кратеры происходят на каждом планетарном теле в нашей Солнечной системе, независимо от размера. Изучая кратеры и метеориты, которые их вызывают, мы можем узнать о процессах и геологии, которые формируют всю нашу Солнечную систему, сообщает «phys.org».

Метеоритный кратер Барринджер расположен недалеко от города Уинслоу в Аризоне, США. Он составляет около 1 км в диаметре и возрастом примерно 50 000 лет, что делает его относительно «молодым». Мы знаем о кратере с конца 19-го века, но были споры о том, был ли он от удара или связан с близлежащей вулканической провинцией.

Только в 1960-х годах, когда формы кварца высокого давления были идентифицированы в породах вместе с фрагментами метеоритов, найденными поблизости, ученые могли окончательно сказать, что это был удар метеорита.

Кратер является местом активных исследований. Он очень хорошо сохранился, что делает его отличным местом для изучения процесса ударных кратеров.

Возможно, самым известным ударом метеорита на Землю является тот, который оставил в значительной степени погребенную ударную структуру Чиксулуба на полуострове Юкатан в Мексике. Этот кратер диаметром 180 км был датирован 66 миллионами лет назад — предположительно одновременно с вымиранием динозавров.

В течение многих лет геологи искали массовое вымирание, зарегистрированное в горных породах по всему миру. Только после открытия иридия, элемента, гораздо более распространенного в метеоритах, чем на Земле, куски головоломки встали на свои места.

Объект, который столкнулся с Землей, по оценкам, был 10 км в диаметре, двигаясь со скоростью 20 км / с. Это около 5 минут, чтобы добраться из Сиднея в Лос-Анджелес.

Однако, как считает некоторые ученые, вымерли не только динозавры — по разным оценкам, предполагается, что 75% видов растений и животных на Земле вымерли в результате этого события.

Ударные кратеры могут быть источником экономических ресурсов. Например, удар может сконцентрировать ранее существовавшие металлы, когда образуется кратер, или он может обнажить погребенные отложения, которые в противном случае не были бы вблизи поверхности.

Последнее имеет место в структуре Вредефорта в Южной Африке. По оценкам, более трети мирового золота было добыто отсюда.

Ударная структура Вредефорта является самым большим подтвержденным кратером на Земле и имеет возраст примерно 2 миллиарда лет. Первоначально кратер считался до 300 км в диаметре, но в значительной степени разрушился.

Удар обнажил некоторые из старейших пород на планете. Это одно из немногих мест, где вы можете увидеть полную геологическую запись истории Земли, с породами возрастом от 2,1 до 3,5 миллиардов лет.

Когда большинство людей думают о ударном кратере, они думают о примерно круглой депрессии, такой как метеоритный кратер. Но кратеры могут иметь разные формы и в особенности — Вредефорт имеет сложную форму и известен как многокольцевой ударный бассейн. Эти бассейны образуются при очень больших ударах, а также могут быть замечены на других планетарных телах. Кратер «Mare Orientale» на Луне является одним из примеров.

Австралия является домом для старейшей непрерывной живой культуры в мире, с доказательствами людей, живущих на континенте в течение не менее 65 000 лет. Она также является домом для 30 ударных кратеров, и эти внушительные геологические структуры часто считаются священными местами местными коренными общинами.

Ударный кратер Госсе Блафф известен как Тнорала жителями Западного Арренте. Его древняя легенда гласит, что кратер образовался, когда группа женщин танцевала по небу на Млечном Пути. Во время этого танца мама отложила своего ребенка в сторону в деревянном рюкзаке-кенгуру. Младенец опрокинулся через край танцевальной зоны и рухнул на землю, где он был преобразован в круглое скальное образование Тнорала.

Сегодня Тнорала имеет диаметр 4,5 км и находится на высоте 150 м над окружающей пустыней, но, когда он был впервые сформирован 142 миллиона лет назад, он, вероятно, был ближе к 24 км в диаметре и со временем разрушался.

Несколько других кратеров в Австралии имеют другие драматические песни и истории, связанные с ними, такие как кратерное поле Хенбери, которое находится в 120 км к юго-востоку от Госс-Блафф и является одним из немногих ударных событий, свидетелем которых стали люди. Этот метеорит врезался в то, что сейчас является центральной Австралией 4 700 лет назад.

Кратер Нёрдлингер Рис, Бавария, также известный как кратер Рис был сформировался около 14 миллионов лет назад и составляет примерно 24 км в диаметре. Город Нёрдлинген находится внутри кратера, к югу от центра. Если подняться на церковный шпиль, то можно увидеть гребень края кратера.

Опять же, идентификация очень высокой формы кварца — коэзита — имела ключевое значение. Этот минерал ранее был найден естественным образом только в породах, которые, как считается, сформировались глубоко внутри Земли, или в ядерных испытательных взрывах. В Нёрдлингене не было никаких доказательств ни того, ни другого, что означало, что коэзит должен был образоваться в результате удара.

Многие здания в городе, включая церковь, были построены с использованием камней, образовавшихся в результате удара.

Все пять перечисленных ударных кратеров выше разнообразны и все они могут считаться уникальными. Ни один из них не исчерпал всех научных вопросов, которые мы могли бы задать.

Каждый кратер, независимо от того, насколько он стар или молод, готов научить нас чему-то новому о нашей планете, нашей Солнечной системе и геологических процессах, которые ее формируют.