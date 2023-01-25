Крупные залежи плагиоклазного полевого шпата найдены в стенах Долины Маринерис на Марсе

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25 января 2023, 13:09

© ESA, Global look press

Команда международных исследователей, обнаружили доказательства больших отложений полевого шпата плагиоклазы в стенах Долин Маринер на Марсе, сообщает «phys.org».

В своем исследовании, опубликованном в журнале Geophysical Research Letters, группа использовала данные орбитального аппарата Mars Reconnaissance Orbiter (MRO), чтобы найти магматическую породу и определить, что находка может рассказать об истории планеты.

Полевой шпат плагиоклаз образуется из охлаждающейся магмы или лавы. Плагиоклазный полевой шпат редко встречается на Марсе, что делает находку еще более важной. До этой новой находки практически все они были найдены глубоко под поверхностью Марса и подвергались воздействию метеоритов.

Данные MRO показали слой магматической породы толщиной около 2 метров, простирающийся на несколько километров. Исследователи предполагают, что его форма указывает на то, что он образовался из-за лавы, вытекающей на поверхность планеты. Они отмечают, что слой, который они наблюдали, лежит в нескольких километрах ниже другой породы, которая также, вероятно, была образована потоками лавы. Спектральный анализ до сих пор предполагал, что это в основном базальт.

Изучение истинного состава этого обнаруженного слоя может помочь определить, был ли слой сделан из текущей лавы или пепла, пришедшего сверху. И выяснение этого может помочь определить, какие типы пород составляют марсианскую кору в целом — на сегодняшний день это еще не известно.