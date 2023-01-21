Аргентинское правительство и экспортеры сельскохозяйственной продукции ищут помощи из-за продолжительной засухи

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21 января 2023, 15:29

© Maksim Konstantinov, Global Look Press

Министр экономики Аргентины Серхио Масса встретился с экспортерами сельскохозяйственной продукции, чтобы проанализировать и найти решения проблемы ключевой зерновой отрасли страны после того, как она пострадала от самой сильной засухи, с которой страна столкнулась по крайней мере за последние 60 лет, сообщает «Reuters».

Засуха способствует более широкому экономическому спаду, обрушившемуся на южноамериканскую страну.

Отсутствие осадков почти вдвое сократило производство пшеницы в этом сезоне и затруднило производство текущих посевов сои и кукурузы, хотя местные зерновые биржи прогнозируют, что идущие в страну дожди могут принести некоторое облегчение в ближайшие дни.

Аргентина является ведущим мировым экспортером соевого масла и третьим по величине экспортером кукурузы, а также крупным поставщиком пшеницы.

«Мы понимаем, что есть вещи, которые мы сможем решить, и другие, которые мы не сможем решить», - сказал Масса в своем заявлении, добавив, что между правительством и лидерами сельскохозяйственного сектора должны быть предприняты совместные усилия.