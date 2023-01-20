10 мумифицированных крокодилов обнаружены в одной из египетских гробниц

Аргументы Недели → Общество → Природа 13+

20 января 2023, 16:30

© Vadim Nekrasov, Global Look Press

На первый взгляд, вы можете подумать, что смотрите на картину живых крокодилов, незаметно движущихся по грязи. Но животные — это мумии, приблизительно возрастом более 2 500 лет и сохранившиеся в ритуале, который, вероятно, почитал Собека, божество плодородия, которому поклонялись в Древнем Египте.

Было мумифицировано 10 взрослых крокодилов, вероятно, двух разных видов, останки которых были недавно обнаружены из гробницы в Куббат аль-Хава на западном берегу реки Нил, сообщает «The New York Times».

Крокодил играл важную роль в египетской культуре на протяжении тысячелетий. В дополнение к тому, что он был связан с божеством, он был источником пищи, и части животного, такие как его жир, использовались в качестве лекарства для лечения болей в теле, скованности и даже облысения.

Мумифицированные животные, в том числе ибисы, кошки и бабуины, являются относительно распространенными находками в египетских гробницах.

Мумифицированные крокодиловые останки были выкопаны археологами, но удивлению, большинство из них были молодыми особями или детенышами. Кроме того, те, которые были обнаружены в этом новом исследовании, были в отличной форме.

В 2018 году исследователи обнаружили семь небольших гробниц под мусорной свалкой византийской эпохи. В одной из гробниц, зажатых между свалкой и четырьмя человеческими захоронениями, которые, как полагают ученые, датируются примерно 2100 годом до нашей эры, находились мумифицированные крокодилы.

Из 10 найденных мумифицированных взрослых останков крокодила пять были просто головами, а остальные пять находились в различных состояниях завершения, но один, длиной более двух метров, был почти завершен.

Часто мумии животных и людей находят завернутыми в льняные повязки, закрепленные смолой, поэтому ученые используют такие методы, как компьютерная томография или рентгеновские лучи, чтобы увидеть сквозь материал.

Крокодилы Куббат аль-Хава не содержали смолы, и единственные присутствующие фрагменты льна были почти полностью съедены насекомыми, что позволило исследователям изучить мумии на месте раскопок.

Основываясь на форме черепа и на том, как были расположены костные пластины, команда предположила, что большинство крокодилов в гробнице, по-видимому, были одним видом, Crocodylus suchus, в то время как другие были Crocodylus niloticus.

Салима Икрам, египтолог из Американского университета в Каире, которая не участвовала в исследовании, сказала, что сбор такого рода информации дает представление о древнеегипетском понимании различного поведения этих двух видов с которым египтяне хотели бы взаимодействовать, «потому что niloticus съест вас, тогда как с suchus вы можете плавать в одном бассейне и жить», - считате доктор Икрам.

Недостаток смолы также указывал на то, что крокодилы, вероятно, были мумифицированы путем захоронения в горячей песчаной почве, где они высохли естественным образом перед погребением, что, как предположили исследователи, произошло до периода Птолемея, который длился между 332 г. до н.э. и 30 г. до н.э.

Начиная с периода Птолемея, для мумификации использовали огромное количество смолы.

Команда предположила, что мумии крокодила были похоронены примерно в пятом веке до нашей эры, когда мумификация животных стала все более популярной в Египте.

Но потребуется радиоуглеродное датирование, чтобы знать наверняка. Исследователи надеются, что в ближайшем будущем появится возможность выполнить такое датирование, а также анализ ДНК для проверки двух видов.

«Открытие этих мумий дает нам новое понимание древнеегипетской религии и отношения к этим животным как к подношению», — считает команда археологов.