Исследование: «Кризис вымирания» акул и скатов окажет разрушительное воздействие на другие виды

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19 января 2023, 17:01

Фото: stockvault

Согласно новому исследованию, почти две трети акул и скатов, которые живут вокруг коралловых рифов в мире, находятся под угрозой исчезновения с потенциально тяжелыми последствиями для экосистем и прибрежных сообществ, сообщает «Тhe guardian».

Чрезмерный вылов рыбы был основной причиной снижения за последние полвека, причем особенно сильно пострадали более крупные акулы и скаты.

«Эти акулы и скаты эволюционировали в течение 450 миллионов лет и пережили шесть массовых вымираний, но они не могут справиться с этим рыболовным давлением», - сказал профессор Колин Симпфендорфер, глобальный эксперт по акулам и скатам и один из основных авторов исследования из Австралийского университета Джеймса Кука.

«Это не просто несколько видов», — сказал он. «Это широкий кризис вымирания».

Поскольку акулы и скаты исчезли, в исследовании говорится, что будут каскадные последствия для других видов с «растущими экологическими последствиями для коралловых рифов, многие из которых будет трудно или невозможно обратить вспять», — пишет команда из более чем 30 исследователей.

Поскольку глобальное потепление ставит под угрозу будущее коралловых рифов во всем мире, давление, с которым сталкиваются популяции акул, будет только ухудшаться, говорят авторы.

Без широкомасштабных и срочных глобальных действий по сокращению численности вылавливаемых акул и скатов будут «все более тяжелые последствия для здоровья экосистем коралловых рифов и прибрежных сообществ, которые полагаются на них».

Ведущий автор доктор Саманта Шерман из Университета Саймона Фрейзера в Канаде сказала, что более крупные виды, такие как бычьи, тигровые и молотоголовые акулы и скаты манты, подвергаются более высокому риску, потому что они, как правило, легче попадают в сети.

«Но кроме того, они не созревают, пока им не исполнится около 20 лет, поэтому, когда их ловят, для увеличения популяции требуется много времени», - сказала она. «Когда их ловят до того, как они смогут размножаться, мы видим это резкое снижение».

Четырнадцать из 134 рассмотренных видов уже находились под угрозой исчезновения. «Будущее не выглядит великим, если мы не будем действовать сейчас», — сказала Шерман. «Это должны быть глобальные усилия. Например, бычьи акулы находятся в более чем 150 странах, но если они защищены только в нескольких, это оказывает экстремальное воздействие на их популяцию».