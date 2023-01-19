Археологический музей Изника показал 2 500-летнее любовное письмо

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19 января 2023, 16:47

Фото: Саркофаг, выставленный в Археологическом музее Изника, Бурса, Тюркие. Фото IHA, Аrkeonews

Древняя Никея, теперь называемая Изник, является фермерским городом, окруженным массивными средневековыми стенами, установленными на берегу широкого озера в 63 км к юго-востоку от Ялова. Здесь были проведены два христианских Вселенских Собора, 1-й в 325 году и 7-й в 787 году. Седьмой собор состоялся в церкви Святой Софии, которая находится в самом центре турецкого города, сообщает «Аrkeonews».

Музей привлек внимание многих местных и иностранных туристов своими артефактами, охватывающими 5000-летнюю историю. В частности, древнее послание, выгравированное на саркофаге Антигона I, одного из полководцев Александра Македонского, вызвало особый интерес.

Эмоциональное послание 2 500-летней давности, переведенное экспертами-археологами, показывает скорбь по поводу смерти Антигона I.

«Я, печальная Арета, взываю всем телом и душой из гробницы Антигона. Я выдергиваю волосы от горя и выражаю себя плачем. Это невезение, смерть, захватила меня вместо того, чтобы освободить этого драгоценного человека», — гласит гравюра.

Здесь находятся артефакты многих цивилизаций с доисторических времен до наших дней. В этом смысле музей заполняет огромный пробел.

В музее также есть мраморная настольная игра римской эпохи, саркофаг греческого героя Ахилла с эффектными гравюрами и саркофаги Антигона I, а также знатных семей с ослепительными гравюрами.