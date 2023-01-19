Фетисов предложил переселять людей, которым дискомфортно жить на Байкале

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19 января 2023, 14:39

© Serguei Fomine, Global Look Press

По мнению депутата Госдумы Вячеслава Фетисова, на Байкальской природной территории не следует проводить строительные работы, создавать там пятизвездочные отели, расширять дорожную сеть, иначе вмешательство людей в экосистему озера приведет к непоправимым последствиям, сообщает ТАСС.

Любое вмешательство в биосистему Байкала может нанести непоправимый ущерб. Я считаю, что мы не имеем права сегодня в защитной зоне озера Байкал проводить строительные работ. <…> Там живет 150 тыс. человек, если у них какие-то неудобства есть, то, может быть, проще будет переселись этих людей, но точно не создавать там пятизвездочные отели, не расширять дорожную сеть — это то, что нарушит вообще защитную зону озера Байкал», - сказал парламентарий в ходе заседания комитета Думы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды.

«Нужно уделять больше внимая получению средств из бюджета государства на создание очистных сооружений, которые там на Байкале практически полностью отсутствуют», - подчеркнул он.

Озеро Байкал, внесенное в Список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО в 1996 году, является самым глубоким озером в мире и крупнейшим резервуаром пресной воды (до 20% мировых запасов). Это один из самых крупных объектов всемирного природного наследия, а также популярное туристическое направление в Иркутской области и Республике Бурятия.