«Армия» уток защищает цветение южноафриканских виноградников

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18 января 2023, 15:18

© Komsomolskaya Pravda, Global Look Press

Стаи белых, черных и коричневых уток охотятся на улиток и жуков, патрулируя виноградные лозы на винограднике в винодельческом городе Стелленбос в Южной Африке, помогая владельцам не прибегать к пестицидам и синтетическим удобрениям, сообщает «Reuters».

Около 500 индийских уток-бегунов работают в качестве естественной борьбы с вредителями в винодельческом поместье Vergenoegd Löw, а также развлекают туристов, купающихся в вине.

«Мы называем их солдатами виноградников», — сказал управляющий директор поместья Кориус Виссер.

Утки находятся в центре регенеративных методов ведения сельского хозяйства винодельни, и особенно индийские утки-бегуны, которые имеют длинные ноги и вертикальное положение, что означает, что они могут дотянуться до улиток между листьями.

Богатый питательными веществами навоз от уток и других животных обеспечивает максимально устойчивый рост виноградника.

Следуя за своим вожаком, утки маршируют строем через виноградные лозы.

Утки следуют распорядку дня: утром они идут на виноградники, чтобы предотвратить повреждение урожая, а вечером возвращаются в свои загоны, чтобы клевать гранулы питательной птичьей пищи.