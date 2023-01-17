Кения объявила войну миллионам птиц после того, как они совершили набег на посевы

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17 января 2023, 18:14

© Konstantin Tarusov, Russian Look, http://www.globallookpress.com

Продолжающаяся засуха на Африканском Роге сократила количество местной травы, семена которой являются основным источником пищи для красноклювых птиц квелеа, в результате чего птицы все чаще вторгаются на зерновые поля, подвергая угрозе 800 гектаров риса. Около 120 гектаров рисовых полей были уничтожены птицами, сообщает «the guardian».

Фермеры в западной Кении могут потерять около 60 тонн зерна из-за птиц. В 2021 году, по оценкам ФАО, потери урожая, связанные с птицами, составили 50 миллионов долларов за год. В результате кенийское правительство планирует убить до 6 миллионов птиц.

Токсичные пестициды, которые планируют использовать для искоренения красноклювого квелеа, могут нанести вред находящимся под угрозой исчезновения хищникам страны, говорят защитники природы.

Распыление фентиона, фосфорорганического пестицида, было выбрано как метод борьбы с вредителями в Африке, но это химическое вещество было описано исследователями как «токсичное для людей и других нецелевых организмов».

«Таким образом, Фентион может ранить или убивать без разбора, с последующим неблагоприятным воздействием на нецелевые организмы и может привести к загрязнению окружающей среды и массовой гибели других птиц и животных», — заключили исследователи.

Открытые луга, которые раньше были местами кормления квелеа, быстро превращаются в сельскохозяйственные угодья.

Именно эффект, который пестицид может оказать на немногих оставшихся хищников, беспокоит экологов больше всего. Сегодня практически все хищники в Кении находятся под угрозой исчезновения.

ФАО и Программа Организации Объединенных Наций по окружающей среде совместно администрируют Роттердамскую конвенцию, цели которой включают снижение рисков, связанных с опасными химическими веществами в сельском хозяйстве. Они рассматривают вопрос о включении фентиона в Приложение III к договору, перечень пестицидов и промышленных химикатов, запрещенных или строго ограниченных по экологическим или медицинским соображениям.