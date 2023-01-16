Немецкая деревня, боровшаяся против добычи угля, очищена от экоактивистов

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16 января 2023, 16:31

Фото: Нью-Йорк Таймс

На прошлой неделе, в течение нескольких дней, более 1000 полицейских вытеснили из деревни Люцерат несколько сотен экоактивистов, протестовавших против сноса 90 домов и начала расширения угольной шахты.

В течение многих лет экологические активисты надеялись предотвратить судьбу Люцерата — возможно, последней из сотен деревень в Германии, которые попали под открытую добычу полезных ископаемых со времен Второй мировой войны. Какое-то время казалось, что экологи добьются успеха, пишет «Нью-Йорк Таймс».

Но в этом году политические ветры и общественные настроения сместились против них. Энергетический кризис в Европе, вызванный отказом от дешевого российского газа, сделал отказ от бурого угля слишком трудным для выхода на так называемые «зеленые» источники энергии. Даже правительство, в которое входит экологическая партия зеленых, отвернулось от них.

Тем не менее, активисты приготовились защищать полдюжины домов и фермерских дворов своими телами. Они забаррикадировались в комплексе амбаров и других сооружений. Они возводили и занимали высокие сторожевые башни.

По большей части противостояние закончилось мирно, почти по-деловому. К пятнице основная часть активистов исчезла, некоторые ушли по собственному желанию, некоторые были вывезены полицейскими, и всего несколько протестующих остались в труднодоступных местах.

В субботу около 15 000 климатических активистов, в том числе Грета Тунберг, устроили марш в этом районе, где полиция использовала водометы и дубинки, чтобы помешать протестующим атаковать участок, хотя к тому времени деревня была практически пуста, а многие из ее деревьев уже вырублены. Г-жа Тунберг также посетила деревню в пятницу днем, но оставаться там не стала.

Учитывая, что последний фермер съехал из деревни несколько месяцев назад, и что суды подтвердили право региональной энергетической компании изгнать активистов, роль Люцерата как национального символа была столь же яркой, как и скорость, с которой деревня заполненная протестующими опустела.

Судьба Люцерата была решена прошлой осенью, когда Роберт Хабек, министр бизнеса, энергетики и климата страны, и Мона Нойбаур, государственный министр окружающей среды и энергетики, объявили о сделке по продолжению добычи угля в регионе до 2030 года.

Региональный поставщик электроэнергии, RWE, уже купил землю у фермеров, чтобы расширить добычу бурого угля, который, по мнению протестующих, является особенно загрязняющим топливом.