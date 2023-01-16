«Княжеская» гробница гуннского воина раскопана в Румынии

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16 января 2023, 12:50

© state_hermitage, http://www.globallookpress.com

Рабочие, строящие новое шоссе в Румынии, раскопали заполненную сокровищами гробницу богатого воина и его коня. Гробница датируется пятым веком нашей эры, когда регион контролировался народом, известным как гунны, сообщает «live science».

Гробница заполнена более чем 100 артефактами, включая оружие, предметы, покрытые золотом и золотые украшения, инкрустированные драгоценными камнями.

«Эта гробница имеет большое значение, потому что, в дополнение к богатому инвентарю, она была обнаружена на месте вместе с 900 другими археологическими объектами — [такими] ямами, жилищами и гробницами», — сказал Сильвиу Эне из Института археологии Василе Пырвана в Бухаресте, исследующим гробницу.

Этническая принадлежность воина Мизила до сих пор не известна, но богатые могильные предметы свидетельствуют о том, что он принадлежал к правящему классу в гуннский период региона, или «эпоху миграции», когда он контролировался гуннами.

Гунны были кочевыми всадниками, возникшими в Средней Азии. В течение четвертого и пятого веков нашей эры они вторглись и оккупировали дальний восток Европы, вытеснив другие народы, такие как вандалы и готы, со своих земель, заставив их мигрировать на запад.

Гунны были особой проблемой для Византийской (или Восточной) Римской империи, которая до этого времени контролировала большую часть земель к западу от Черного моря — региона, который теперь включает Румынию.

Но римляне потеряли регион в пользу гуннов, которые вторглись в западную римскую провинцию Галлия (современная Франция и западная Германия) и даже напали на Рим под предводительством своего лидера Аттилы Гунна, прежде чем потерять свою территорию в Европе смешанной силе готов и других германских бывших вассалов в битве при Недао - месте, ныне в Хорватии - в 454 году нашей эры.

Последние археологические находки в гробнице Мизил включали железный меч в позолоченных ножнах, кинжал, пучки железных наконечников стрел и украшенные скобы из кости, которые когда-то были установлены на деревянный лук, а также остатки позалоченного седла, сказал Эне.

Кинжал особенно богато украшен, с покрытой золотом рукоятью, инкрустированной драгоценными камнями, отметил он.

В гробнице находился полный скелет воина, а его лицо, по-видимому, было покрыто золотой маской, остатки которой также были обнаружены. Тем не менее, до сих пор были обнаружены только нога и голова его лошади, сказал Эне.

Археологи рассказали, что стили новообретенных объектов предполагают, что они относятся примерно к пятому веку нашей эры, когда большая часть Европы к северу от реки Дунай находилась под контролем гуннов.

Археологическое исследование в настоящее время «наполовину завершено», сказал Эне. В течение следующих нескольких месяцев кости и артефакты будут извлечены, исследованы и выставлены на всеобщее обозрение, в то время как само место гробницы будет застроено в рамках проекта автомагистрали.