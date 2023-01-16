Экологические итоги недели: в США стартует первая испытательная вакцинация для пчёл; в России пройдет учёт водоплавающих птиц

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16 января 2023, 10:00 Мария Шарковская, Специальный корреспондент

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

На прошедшей неделе российских экспертов сильно обеспокоил массовый выброс рыбы на берег в Сахалинской области в бухте Первухина. Тысячи и тысячи дальневосточных сардин иваси устилали пляжи практически по всей протяженности бухты. Выездная инспекция не выявила видимых загрязнений акватории, после чего было сделано предположение, что причиной массового выброса рыбы стал именно шторм. Точные причины произошедшего специалисты назовут после проведения специальных анализов и экспертиз.



Трудно пройти мимо природного события, которое так или иначе отражается на нашем самочувствии и климате. Крупнейший с 2017 года всплеск солнечной активности наблюдается на нашей звезде. За прошедшие 10 дней Солнце произвело уже 3 вспышки высшего класса X, зафиксированные Лабораторией Солнечной астрономии. Последняя из них зарегистрирована в ночь на 11 января. Ученые РАН считают, что рост числа вспышек наглядно свидетельствует о приближении максимума активности Солнца, пик которого ожидается в течение 2-3 ближайших лет. Вопрос о прогнозируемой дате окончания всплеска активности является весьма значимым, так как основной центр солнечных взрывов продолжает перемещаться в сторону Земли. Пока потоки плазмы и частиц, выбрасываемые из атмосферы Солнца, бьют мимо Земли. Сейчас на их пути находится планета Венера, расположенная в данный момент слева от Солнца. Если в начале новой недели взрывная энергия Солнца не будет исчерпана, эхо солнечных взрывов начнет достигать нашей планеты.



На минувшей неделе в России начался учёт водоплавающих птиц. Подсчет проводится, чтобы понять, какие виды зимуют здесь, и в каком количестве. В Союзе охраны птиц России сообщили, что на юг уток гонит не холод как таковой, а то, что замерзают водоёмы. Но доступ к воде зимой всё же есть. Данные об изменении численности и о местах размещения птиц отражают экологическую обстановку в городах и состояние водоёмов. Зимние учёты животных - обязательная процедура и на особо охраняемых природных территориях. Их проводят сотрудники заповедников и нацпарков, иногда привлекая жителей соседствующих сёл, волонтёров. Часть учётов проводится зимой, когда на снегу видны следы животных – специалистами регистрируются все суточные следы и визуальные встречи с птицами и зверями. Это позволяет определить видовой состав и численность.



Ну а в США стартовала первая испытательная вакцинация пчёл. Глобальное сокращение популяций медоносных пчел является серьезной проблемой в нашем современном мире. Только в США интенсивные методы ведения сельского хозяйства, вредные пестициды и изменение климата, среди прочих факторов, привели к 90-процентному сокращению популяций пчел с 1962 года, что привело к тому, что выглядит как «глобальный кризис опылителей». В 2022 году прошли испытания безопасности и эффективности вакцины с отличными результатами. Мало того, что медицина защитила рабочих и королеву от смерти от болезни американского гнильца, вызванного спорообразующей бактерией Paenibacillus larvae при тестировании, она также дала иммунитет следующему поколению.



К сожалению, бактерии могут заразить весь улей всего за три недели, оставляя пчеловодам мало времени для реагирования. При этом сам гнилец может оставаться жизнеспособным в течение 70 лет и более, готовый заразить следующую колонию, которая встретится на его пути. Начавшаяся массовая вакцинация должна остановить этого смертоносного пчелиного врага. Ну, поживем - увидим.



