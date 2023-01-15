В Египте обнаружили древнюю королевскую гробницу в Луксоре

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15 января 2023, 18:00

© Komsomolskaya Pravda, Global Look Press

Египетские власти объявили об обнаружении древней гробницы в Луксоре, датируемой около 3 500 лет, в которой, по мнению археологов, хранятся останки королевской 18-й династии, сообщает «phys.org».

Гробница была обнаружена египетскими и британскими исследователями на западном берегу реки Нил, где находятся знаменитая Долина цариц и Долина царей, сказал Мостафа Вазири, глава Высшего совета древностей Египта.

«Первые элементы, обнаруженные до сих пор внутри гробницы, по-видимому, указывают на то, что она восходит к 18-й династии» фараонов Эхнатона и Тутанхамона, говорится в заявлении Вазири.

18-я династия, часть периода египетской истории, известного как Новое царство, закончилась в 1292 году до нашей эры и считается одним из самых процветающих лет Древнего Египта.

Пирс Лизерленд из Кембриджского университета, глава британской исследовательской миссии, сказал, что гробница может принадлежать королевской жене или принцессе линии Тутмозидов.

Части интерьера, включая надписи, были «разрушены в результате древних наводнений, которые заполнили погребальные камеры песком и известняковыми отложениями», согласно заявлению совета по древностям.

Египет обнародовал несколько крупных археологических открытий в последние годы, в первую очередь в некрополе Саккара к югу от столицы Каира.